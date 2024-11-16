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蔡英文擬訪加拿大前夕 中加外長會見

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，大陸外交部長王毅和加拿大外長趙美蘭於當地時間15日會見。（圖／取自大陸外交部官網）
2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，大陸外交部長王毅和加拿大外長趙美蘭於當地時間15日會見。（圖／取自大陸外交部官網）

2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，大陸外交部長王毅加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）於當地時間15日會見。時逢外媒日前報導前總統蔡英文計畫下周訪問加拿大，王毅向趙美蘭表示，希望加方充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則。

根據大陸外交部官網發布消息，王毅強調，台灣問題事關中國大陸主權和領土完整，一個中國原則是國際社會的普遍共識和二戰後國際秩序的重要組成部分，不容挑戰。希望加方充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則。

關於趙美蘭今年7月應王毅邀請訪問大陸一事，王毅表示，雙方當時就改善發展中加關係深入交換意見，取得新的進展，釋放積極信號，這符合兩國人民的利益。同時，中加關係發展仍不時遇到干擾，需要保持溝通，妥處分歧，維護持續改善的勢頭。

趙美蘭回應，這次訪問邁出積極的一步，有助於推動兩國關係重回正軌，雙方就增加直航航班等問題取得積極進展，增進兩國人民福祉。願同中方保持高層交往，妥善處理分歧，密切在亞太經合組織等多邊機制中的合作，共同為解決全球性問題多做工作。

王毅也提到加拿大日前宣布對大陸電動汽車及進口鋼鋁製品加徵附加稅一事，他表示，中加擁有廣泛共同利益，不存在根本利害衝突。希望加方同中方相向而行，客觀理性看待中國發展，多做有利於雙邊關係發展、有利於增進人民瞭解信任的事情。加方對中國大陸電動汽車加徵高額關稅，違背自由貿易精神，不利於兩國經貿合作健康發展。加方應切實遵守世貿組織規則，取消對中國大陸產品的歧視性限制措施。

根據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）今年七月報導，趙美蘭今年七月在與王毅會見時有對中國大陸在香港的鎮壓、對新疆維吾爾人和藏人的殘酷對待，以及對台灣的軍事威脅表達關切，當時王毅回應台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是大陸內政，不容許外部干涉。趙美蘭告訴《環球郵報》記者，「我不會詳細說明談話內容，他們的反應讓我驚訝嗎？不，因為這是典型反應。」

加拿大 王毅 蔡英文 電動汽車

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