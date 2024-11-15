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讓人人都會用 蘇巧慧偕立法院厚生會推廣止血帶

中央社／ 台北15日電

急救知識與技能在日常生活至關重要，在自動體外心臟電擊去顫器（AED）布點達成預定目標後，民進黨立委蘇巧慧今天與立法院厚生會成員舉行記者會，宣布厚生會將以止血帶作為下一階段重要推廣及募集目標，她表示，救命的事，不嫌多也不能停止腳步，盼能提升社會自救互救能力。

蘇巧慧今天與立法院厚生會、財團法人厚生基金會在立法院舉行「全民急救E起來」記者會，出席者包括國民黨立委萬美玲、國民黨立委陳菁徽、國民黨立委蘇清泉、民進黨立委林月琴、民進黨立委吳沛憶、民進黨立委沈伯洋，及衛福部醫事司司長劉越萍、內政部消防署副署長簡萬瑤等。

擔任立院厚生會副會長的蘇巧慧說明，厚生會聚合大家之力，不管是有技術的醫事人員，或有能力的產業界人士，還有在政策、預算、國家方向能說得上話的民意代表及行政部門，這幾年匯集各方之力，成功讓AED普及，讓社會大眾願意採購及使用，上千個據點設立的目標在今年布點完成，這是很了不起的事情。

蘇巧慧指出，在AED完成後，下一個是止血帶。隨著科技日新月異，止血帶不再像過去她在上軍訓課時，而是設計精巧，成本低，很容易上手使用，救命的事情，永遠不嫌多，永遠不能停止腳步，呼籲社會共同推廣及學習如何使用。

萬美玲提到，學會急救的知識非常重要，不管對生命的延續、對傷勢的減輕，都很重要，更最重要的，人人都要學會，在重要的時候幫助身旁的人，厚生會將努力推廣。

兩人致詞後，即由台大醫院雲林分院院長馬惠明示範有旋鈕的止血帶使用方法及注意事項，朝野立委在馬惠明指導下都快速學會使用止血帶。馬惠明說明，在醫學上肢體可以承受時間是6小時，以台灣急救系統，應該在30分鐘內就會受到專業的急救。其次，使用止血帶須記下開始使用的時間，讓趕來急救的醫護人員知道使用時間。

民進黨 蘇巧慧

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