國合會與加拿大非政府組織 攜手協助海地婦女

國際合作發展基金會秘書長黃玉霖昨天在加拿大首都渥太華，與加拿大非政府組織「加鼎國際開發」（DID）總裁兼執行長阿馬格（Gerardo Almaguer）簽署「促進海地大南部地區婦女中小微型企業成長協議」，攜手推動海地婦女賦權計畫，開啟台加援外合作新案例。

「加鼎國際開發」（Desjardins InternationalDevelopment，DID）自1970年以來，持續為發展中國家提供普惠金融領域技術援助和投資服務，主要協助對象為農民、中小微型企業主、婦女與青年；歷年來在非洲、拉丁美洲、西印度群島和亞洲約65國支持創建和發展永續金融機構，執行計畫逾700多項。加鼎集團（Desjardins Group）總部在加拿大魁北克省，是北美地區最大合作社金融集團。

昨天的簽署儀式，駐加代表曾厚仁及海地駐加副大使阿利斯提德（Osse Aristild）均應邀出席見證。

黃玉霖表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，市場資金匱乏，海地情況尤其嚴峻。國合會於拉丁美洲及加勒比海地區推動全面性婦女賦權計畫，從技術協助、職業訓練及財務融資3個面向協助逾3000個女性企業。這次國合會與DID簽署合作備忘錄，希望透過協助海地婦女，進一步提升海地整體社會經濟穩定。

阿馬格表示，DID在國際援助發展領域耕耘55年，在海地有豐富援助經驗，深知中小微型企業面臨困境，女性企業尤其需要更便捷、永續、可負擔且安全的融資管道。DID將在接下來5年內，透過國合會基金與海地金融機構合作，提升海地婦女的創業技能、韌性及經濟自主性。

曾厚仁表示，國合會與DID簽署合作備忘錄深具重要性，該協議體現台灣努力提振全球弱勢族群福祉，透過協助婦女企業，自草根階層促進海地繁榮發展。

曾厚仁並指出，海地與中華民國邦誼久遠，這項合作計畫將可具體造福海地民眾。國合會與DID簽署合作備忘錄，也開啟了台加援外合作新案例，為未來合作奠定良好基礎。

阿利斯提德表示，這項合作協議是海地與台灣人民緊密連結的明證。女性占海地人口22%，相信這項計畫將對海地南部女性帶來極大助益，進一步改善女性乃至海地全國生活條件。