快訊

抓到了！苗栗市銀樓搶案昨在逃男主嫌 今中午落網

獨／薄熙來之子薄瓜瓜定親宜蘭許家！來台見家長將成台灣女婿 驚動國安

苗縣驚傳小五女學生墜3樓 雙腿骨折送醫急救中

國合會與加拿大非政府組織 攜手協助海地婦女

中央社／ 多倫多14日專電

國際合作發展基金會秘書長黃玉霖昨天在加拿大首都渥太華，與加拿大非政府組織「加鼎國際開發」（DID）總裁兼執行長阿馬格（Gerardo Almaguer）簽署「促進海地大南部地區婦女中小微型企業成長協議」，攜手推動海地婦女賦權計畫，開啟台加援外合作新案例。

「加鼎國際開發」（Desjardins InternationalDevelopment，DID）自1970年以來，持續為發展中國家提供普惠金融領域技術援助和投資服務，主要協助對象為農民、中小微型企業主、婦女與青年；歷年來在非洲、拉丁美洲、西印度群島和亞洲約65國支持創建和發展永續金融機構，執行計畫逾700多項。加鼎集團（Desjardins Group）總部在加拿大魁北克省，是北美地區最大合作社金融集團。

昨天的簽署儀式，駐加代表曾厚仁及海地駐加副大使阿利斯提德（Osse Aristild）均應邀出席見證。

黃玉霖表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，市場資金匱乏，海地情況尤其嚴峻。國合會於拉丁美洲及加勒比海地區推動全面性婦女賦權計畫，從技術協助、職業訓練及財務融資3個面向協助逾3000個女性企業。這次國合會與DID簽署合作備忘錄，希望透過協助海地婦女，進一步提升海地整體社會經濟穩定。

阿馬格表示，DID在國際援助發展領域耕耘55年，在海地有豐富援助經驗，深知中小微型企業面臨困境，女性企業尤其需要更便捷、永續、可負擔且安全的融資管道。DID將在接下來5年內，透過國合會基金與海地金融機構合作，提升海地婦女的創業技能、韌性及經濟自主性。

曾厚仁表示，國合會與DID簽署合作備忘錄深具重要性，該協議體現台灣努力提振全球弱勢族群福祉，透過協助婦女企業，自草根階層促進海地繁榮發展。

曾厚仁並指出，海地與中華民國邦誼久遠，這項合作計畫將可具體造福海地民眾。國合會與DID簽署合作備忘錄，也開啟了台加援外合作新案例，為未來合作奠定良好基礎。

阿利斯提德表示，這項合作協議是海地與台灣人民緊密連結的明證。女性占海地人口22%，相信這項計畫將對海地南部女性帶來極大助益，進一步改善女性乃至海地全國生活條件。

加勒比海地區 加拿大

延伸閱讀

國合會首度獲邀參與全球衛生聯合會議 分享智慧醫療

海地暴亂政局不穩…班機屢遭波及不敢飛 旅遊與貿易恐中斷

繼精神航空 飛紐約的捷藍航空也遭槍擊 美禁飛海地30天

美航班降落海地太子港遭槍擊！緊急改降、至少1人傷

相關新聞

童子賢喊話別放棄核電 潘孟安：現無缺電隱憂

身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人的和碩董事長童子賢日前呼籲，政府應該重視核能發電為減碳帶來的幫助，若不要放棄運作成熟的核二、核三廠的話，可以相對壓低通膨，傳出此言論遭賴清德總統反對。

照片看歷史／1954年台紙民營化首次股東會 股價3元2角

1953年間，政府為實施耕者有其田政策，將四大公司移轉民營。1954年11月15日，台灣紙業公司在三軍球場舉行移轉民營第一次股東大會，由該公司董事長李毓九主持，時任經濟部長尹仲容蒞會致詞。台紙公司股東總股數共計3000萬股，依其面額每股為台幣10元，但目前市面實際售價每股為台幣3元2角左右。

我將設國際碳權小組 深化友邦合作

ＣＯＰ29議程邁入第四天，環境部長彭啓明昨指出，由於ＣＯＰ29有可能促成國際碳交易市場，未來擬與外交部共同籌組國際碳權合...

出席COP戰情室 陳其邁：爭取更多國際參與

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（COP29）議程邁入第4天，環境部開設戰情中心持續掌握最新進展。環境部戰情中...

慰勉台電颱風搶修人員 賴總統：支持以證照制度加薪

賴清德總統今天前往台電北南區處木柵配電中心慰勉台電颱風搶修復電人員時表示，他贊成經濟部長郭智輝主張，希望台電員工能以證照...

公務員之死延燒 勞長何佩珊：不會雲淡風輕放下

勞動力發展署北基宜花金馬分署員工疑遭職場霸凌，在辦公室死亡爭議越演越烈，遭批評近日「神隱」的勞動部長何佩珊今下午透過臉書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。