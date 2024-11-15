我將設國際碳權小組 深化友邦合作

ＣＯＰ29議程邁入第四天，環境部長彭啓明昨指出，由於ＣＯＰ29有可能促成國際碳交易市場，未來擬與外交部共同籌組國際碳權合作小組，透過深入友邦的碳權合作，爭取更多國際合作機會。

環境部戰情中心近期分享ＣＯＰ29會議最新進度，根據英國艾希特大學剛發布的「二○二四年全球碳預算（ＧＣＢ）」報告，環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴指出，該報告摘錄台灣去年能源消費呈現石油燃煤下降、風力太陽能上升趨勢，去年燃料燃燒溫室氣體排放量相較前一年下降百分之四點六，展現台灣低碳轉型成效。

彭啓明表示，環境部和外交部已召開會議，外交部也有些和友邦的合作計畫，未來將籌組國際碳權合作小組，例如協助友邦開發再生能源來獲得碳權等，對台灣減碳和國際參與都會是正向的，這也是明年重要工作。

記者張睿廷、李柏澔／台北報導

監察院昨天指出，環境部辦理碳定價制度遲延，二○五○淨零排放第二期目標恐難以達成，溫室氣體應盤查登錄及強制揭露對象也應擴大，函請環境部、金管會檢討改善。