全球數位人權大會將來台 陳菊：讓國際認識台灣民主

人權會主委陳菊說，國際非營利組織AccessNow每年舉辦「全球數位人權大會」，明年首度到東亞，並選在台灣舉辦，可吸引各國關心數位人權的組織及議題領袖前來，促成國際認識台灣民主發展歷程。

國家人權委員會透過新聞稿表示，倡議數位民主、自由無國界的國際非營利組織AccessNow新任執行長巴諾斯（Alejandro Mayoral Banos）昨天下午拜訪人權會。

陳菊指出，AccessNow每年舉辦「全球數位人權大會（RightsCon）」，明年首次來到東亞，並選擇在台灣舉辦，相信可吸引各國關心數位人權的組織及議題領袖前來，促成國際認識台灣對於民主自由的發展歷程，以及不可妥協的立場。

陳菊說，人權會將在「全球數位人權大會」期間，主辦場邊活動，與世界關切數位人權的團體進行交流。

陳菊指出，巴諾斯是印地安原住民身分，致力原住民族知識體系與數位技術結合，並促進原住民族的公平數位環境；這次人權會特邀台灣原民青年及原住民族教育工作者參與，關注原住民族數位主權，如何透過數位科技，實現原民主體性、保護並傳承文化。

陳菊表示，人權會關注生成式AI造成的社會衝擊及不利處境群體的影響，透過委託研究、國際論壇等工作方法，並參照聯合國核心人權公約，對行政機關提出符合國際人權標準的建議，也持續透過實際走訪原住民族部落，挖掘台灣原住民族亟待解決的人權問題，致力提升原住民族權利。

巴諾斯說，當人們運用新科技時，應將人與土地的關係納入觀點，尤其生成式AI的發展，在現實生活中已造成環境及社群的傷害；在漫長歷史中，原住民族的知識和資料經常被其他人剝奪，在數位科技的時代下，更讓這樣的傷害更加快速。

巴諾斯表示，因為許多人在社群媒體傳遞訊息，知識很容易被複製及下載，但問題在於如何將控制權從科技公司重新拿回到原住民族手上；原住民族應該成為數位權的主導者，而不僅僅只是科技的使用者。