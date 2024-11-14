省逾11億公帑！提升黑鷹妥善率 劉世芳表揚廉能公務員

內政部長劉世芳今天頒獎給10名廉能公務人員，其中空中勤務總隊呂政傑辦理黑鷹直升機軍購航材業務，大幅提升飛機妥善率，從民國110年到116年間，節省公帑約新台幣11億4000萬餘元。

內政部透過新聞稿表示，劉世芳今天頒發獎座給113年10名廉能公務人員，肯定獲獎者的優異表現。劉世芳說，內政部每年選拔具有廉能事蹟、足堪表率的公務員公開表揚。

劉世芳說，這次得獎者展現克盡職責、簡政便民、提升資訊透明度及節省公帑等具體事蹟，經過嚴格審查評選後脫穎而出；獲選的廉能公務人員除頒給獎座外，並給予嘉獎獎勵，藉此勉勵全體人員廉潔自持，提升為民服務品質。

劉世芳指出，獲獎人中，空中勤務總隊呂政傑辦理UH-60M型黑鷹直升機軍購航材業務，積極助益航材快速籌獲與維護工作、大幅提升飛機妥善率，從110年到116年間節省公帑約11億4000萬餘元。

劉世芳說，獲獎人移民署黃暄茹主責逾期停留外來人口自行到案業務，對於外籍民眾特殊困難個案，主動進行生活關懷訪視，透過各項管道尋求、轉介社福資源，在112年度總共協助約50名傷病，或懷孕攜子等弱勢逾期停留外來人口返國。

劉世芳表示，國土測繪中心湯凱佩，自行開發多項測繪業務相關系統，除提供測繪中心執行工作使用，同時免費提供全國各地政測量相關機關使用。