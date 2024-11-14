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建築師高考恐受颱風影響 考選部：應考人密切注意

中央社／ 台北14日電

颱風天兔最快今天傍晚發布陸警。考選部今天說，建築師、技師、不動產經紀人、記帳士考試將在16日至18日舉行，是否如期或延期舉行，請應考人密切注意後續訊息，並請安心準備考試。

氣象署表示，最快今天傍晚至晚間有機會發布颱風天兔陸警，明天中午前後暴風圈可能接觸本島陸地；天兔路徑撲朔迷離，最終會持續朝西行、或是往東北迴轉，可能要明天下半天才逐漸明朗。

考選部透過新聞稿指出，民國113年專技高考建築師、32類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普考不動產經紀人、記帳士考試，定於11月16日至18日舉行，共設台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東等6考區。

考選部說，將會密切注意颱風動態，並視考區所在的行政區域是否停班停課，妥慎因應處理。

考選部表示，有關這項考試是否如期或延期舉行，請應考人密切注意考選部網站發布的最新消息，並請安心準備考試。當考試如期舉行時，請注意交通安全，並寬估赴考時間，建議可及早抵達試區準備應試。

天兔 建築師 颱風

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