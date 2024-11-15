鳳凰橋科ONE！橋科首排、首發，強勢登場

高雄台積電2025年量產在即，象徵高雄正式邁入AI半導體產業時代，由北到南各大園區也如火如荼地推行中，隸屬南部科學園區（簡稱南科）基地之一的高雄科技園區，目前共有三大園區，包括高雄園區（路竹）、高雄第三園區（楠梓）與高雄第二園區的「橋頭科學園區」。除了上述三大園區外，橋頭區與岡山區交界處尚有「白埔產業園區」正在推動中，高雄科技園區發展版圖持續擴張，北高雄也將成為產業園區最密集的區域。

以半導體產業為核心，居於各大科學園區核心區位的「橋頭科學園區」，串聯南北元產業發展，包括日月光、晶片電阻大廠國巨及鴻海集團等發會產業鏈群聚效益，預估投資額超過千億元，將創造11,000個就業機會，帶動年產值1,800億元，促進地方經濟繁榮，前景更是受到關注。

橋頭科學園區都市計畫除產業用地外，住宅區、公園、商業區劃設，將成為滿足產業發展、就業與居住的高科技聚落。 (圖／海宇國際股份有限公司 提供)

「橋頭科學園區」園區面積達262公頃，約164公頃劃設為產業用地面積，其餘規劃為住宅、公園與道路等公共建設。「橋頭科學園區」重點引進半導體、航太科技、智慧機械、精準健康及AI軟體服務等五大產業，未來預估更多就業人口，為橋科房市帶來龐大剛性購屋需求。跟隨橋科園區開發進程，同時讓橋頭、岡山及燕巢區享有便捷交通服務，橋科聯外交通三橫三豎計畫加速進行，各項建設持續到位，周邊住宅利多更勝橋頭新市鎮。

跟著科學園區置產，距離完勝一切！看好未來橋科住宅區將成為科技菁英住宅聚落，上市櫃營建品牌「隆大營建」橋科園區首發建案，選地橋科第一排位置，一登場就創領區域高規格建築指標。

隆大營建高雄在地深耕42年，以信譽施工品質、人性化住宅格局、高質感建材選擇，領先業界首創十年防水保固，已成為民眾購屋安心建築品牌。

繼岡山87期推出「鳳凰信義」廣受口碑好評，再度搶下橋科首排地位，推出「鳳凰橋科ONE」，針對科技人「上班近，下班最快到家」需求，基地緊鄰60米新市鎮1-2號道路，開闢工程將力拼今年底完工，交通與通勤優勢，成功吸引追求生活品質與講求工作效率的科技人目光。

隆大營建橋科首發新案「鳳凰橋科ONE」，座落橋科第一排，1557坪大基地壯闊開發，規劃質感2-3房，菁英成家最適尺度。 (圖／海宇國際股份有限公司 提供)

「鳳凰橋科ONE」坐擁1557坪大基地，規劃2-3房、25-39坪精品宅產品，至岡山樂購廣場、高醫岡山分院或是岡山火車站都便利的生活、近園區快速通勤距離以及國際級靜居環境，隨著園區開發持續到位「鳳凰橋科ONE」潛力發酵，後勢更可期。

建案官網：https://pse.is/6pre82