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國合會首度獲邀參與全球衛生聯合會議 分享智慧醫療

中央社／ 台北14日電

「2024全球衛生聯合會議」將於16日至17日在日本沖繩登場，國合會首度受邀參與，將由國合會副秘書長謝佩芬率團出席並發表專題演講，分享台灣在友邦推席的智慧醫療計畫。

國合會上午發布新聞稿指出，台灣全球衛生推動協會 （TAGHI）、日本國際保健醫療協會（JAGH）及日本熱帶醫學會（JSTM）首次合作聯合主辦「2024全球衛生聯合會議」（Joint Congress of Global Health2024），國合會首度受邀出席，希望藉此合作深化台日及其他國家公共衛生及熱帶醫學領域的交流，並促進區域衛生體系的提升。

新聞稿指出，這次會議主題為「亞洲和太平洋島嶼的提案」，透過跨國公共衛生及熱帶醫學領域的專家交流，激盪創新解決方案，共同推動區域健康發展。

國合會說明，謝佩芬16日將以「開發中及低度開發國家醫療新契機之創新數位整合方案」為題發表演講，分享國合會在友邦及友好國家推行的智慧醫療計畫，包括巴拉圭「醫療資訊管理效能提升計畫」、斐濟「社區非傳染性疾病與新冠肺炎數位健康強化照護計畫」，以及貝里斯「代謝性慢性病防治體系強化計畫」等。

國合會提及，人道援助處處長王宏慈將以「國合會全球衛生參與─邁向2030永續發展目標」為題，在台灣全球衛生推動協會所規劃的專場，分享國合會在公衛醫療領域的援助經驗。

謝佩芬也表示，智慧醫療為外交部長林佳龍推動的「榮邦計畫」一大重點，而公衛醫療也是國合會六大優先領域之一，國合會期待藉由此交流機會，將台灣智慧醫療外交的軟實力分享給更多國際友人。

謝佩芬說，為向台日專家展示總統賴清德推動「健康台灣」的承諾與願景，會議期間將播放國合會製作的運動短片，藉此呼籲健康生活與運動的重要性，並讓世界看到台灣的多元面向。

謝佩芬 醫學

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