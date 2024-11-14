屏東縣府攜手日本企業 輔導原鄉品牌商品開發

屏東縣政府2023年起與1間日本設計規劃公司，輔導屏東原鄉品牌商品開發，透過商業設計轉譯屏東原鄉工藝文化底蘊。雙方11月17日將在亞洲手創展分享跨國合作經驗。

屏東縣政府原住民處發布新聞稿表示，縣府與日本設計規劃公司CEMENT PRODUCE DESIGN費時2年，藉助日本經驗，回歸商品本質，輔導屏東原鄉品牌商品開發，從品牌文化脈絡分析到課題如何解決，皆由品牌自行提出「Know–How」，透過商業設計轉譯方式敘述屏東原鄉工藝文化底蘊。

原民處表示，17日上午在台北松山文創園區三號倉庫，2024亞洲手創展「舞台論壇區」辦理小型國際論壇，由縣府與日本業者分享台日雙方如何攜手合作，輔導陪伴屏東原鄉品牌商品開發，協助在地品牌走向永續經營；除活絡地方產業，也擴展品牌、打破格局，藉參與國內外通路展售會2024東京禮品展及2024台灣文博會，以屏東縣原住民原鄉品牌，從國際視野展現屏東在地人文藝術底蘊。

原民處指出，專案輔導的3名屏東原鄉品牌負責人，將到場分享如何突破跨文化、語言開發出品牌新商品，包含「桃布里文化創作空間」嘗試研發新型態的月桃編織方式及獨特雙層編織，讓傳統工藝創造新生；「AliAli頑皮雕」則是將排灣族傳統手紋元素解構與再排列，跳脫傳統皮革雕刻，以壓印紋樣的方式重新詮釋。進駐屏東勝利星村屏東原百貨「PULIMA餐酒館」，使用芒果、可可等屏東在地風味，創作具有彈牙口感的新品排灣小米甜甜圈。

原民處說，台灣長年經營工藝文創通路代表未來式主席汪麗琴（Grace），代表日本的CEMENTPRODUCE DESIGN金谷勉，以台日雙方市場角度，與品牌進行問答與對談。有興趣民眾可至現場，參與一場精采的台日共創對談，帶給大家嶄新及驚艷的屏東人文魅力及文創實力。