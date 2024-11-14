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巴西媒體刊登廖志賢投書 籲請支持台灣參加COP29

中央社／ 13日專電

巴西「時代報」等20家新聞媒體自11日起，陸續刊登駐巴西代表廖志賢投書，呼籲巴西各界支持台灣參與聯合國氣候變化綱要公約大會，共同應對氣候變化挑戰。

聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會（COP29）於11月11日至22日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行。

廖志賢以「台灣對解決氣候議題以打造更具韌性世界的承諾」為題投書指出，台灣宣示在2050年達成零碳排，總統賴清德日前成立國家氣候變遷對策委員會，將致力發展再生能源、創造共享資訊及碳交易平台，地球公民面臨氣候變遷挑戰，需各國共同合作應處。

廖志賢強調，台灣是資訊與通訊科技大國，向來積極參與國際社會有關因應氣候變遷討論，尤盼分享因應此項挑戰所需之專業、新科技與經驗，應呼籲巴西各界支持台灣參與聯合國氣候變化綱要公約大會（UNFCCC）。

廖志賢指出，中國政府長期扭曲及錯誤詮釋聯大第2758號決議，用來排除台灣以專業貢獻UNFCCC氣候合作議題，實無助國際社會因應氣候變遷，期望各界支持台灣有意義參與UNFCCC，讓各國合力因應共同挑戰。

「時代報」（O Tempo）創立於1996年，是巴西重要報刊，致力於提供客觀專業的新聞報導。該報所屬SADA媒體集團所發行的各類新聞刊物發行總量，是米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）市場占有率最高的紙媒。

巴西 氣候變遷 聯合國

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