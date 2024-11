美軍前印太司令拜會民進黨 強化台美國安人才交流

美軍前印太司令阿基里諾今天率團拜會民進黨,民進黨秘書長林右昌說,這次訪團成員都是美國國防外交領域深具潛力的菁英,許多人也已具備第一手處理美國安全與外交事務的豐富經驗,未來也都會是推動區域安全的重要力量。

民進黨晚間發布新聞稿表示,美軍前印太司令阿基里諾將軍(Adm. John C. Aquilino)率新美國安全中心(Center for a New American Security, CNAS)「下一世代國安領袖計畫(Next Gen)」 訪團拜會民進黨。

林右昌表示,這是阿基里諾2024年7月退役後首次訪台,民進黨衷心感謝阿基里諾長年以來對台灣的堅定支持以及致力於維繫台海和平與穩定的重要貢獻;他相信阿基里諾未來將持續為區域的安全與和平發揮關鍵影響力。

林右昌說,民進黨是38歲的年輕政黨,在創黨後的14年就取得執政,民進黨非常樂意與世界各領域的年輕菁英交流。這次訪團成員都是美國國防外交領域深具潛力的菁英,許多人也已具備第一手處理美國安全與外交事務的豐富經驗,未來也都會是推動區域安全的重要力量。

阿基里諾表示,台美關係至關重要,此行最重要的目的是讓這些未來世代的領袖更加了解台灣的政情發展。

立委陳冠廷說,訪團展現美方對台美合作及亞太區域穩定的高度關注,促進台美年輕世代國安人才交流不僅能增強彼此理解,更是共同應對區域和全球挑戰的關鍵;雙邊安全合作應向年輕世代延伸,促進更多實質合作,共同捍衛區域和平,為台美夥伴關係注入新動能。

訪團提問國內政黨差異,林右昌表示,台灣選民重視哪個政黨能夠有效帶領國家,關鍵在於政黨整體形象、做事態度與核心價值。連續執政進入第9年的民進黨政府已是成熟有經驗的執政黨,有效且穩健領導力備受肯定。尤其在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情與俄烏戰爭期間,台灣展現超群經濟韌性,國際環境劇變,台灣經濟成長和股市仍屢創新高,印證民進黨執政在內政與經濟方面亮眼表現。

面對訪團提及香港問題對台啟示,林右昌強調,民進黨會堅定守護台灣得來不易的人權與民主,同時持續關注香港民主倒退以及新疆人權受侵害議題。

林右昌指出,從新疆到香港的經驗,台灣見證到威權力量的反撲對民主造成的直接傷害,且觀察到中國政府常用的兩大手段:法律戰與代理人操作來限縮人民的權利。面對有心人士刻意作亂以及錯假訊息不斷威脅,需要更加警戒,並不斷提醒人民保持警覺。