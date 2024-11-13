副總統：台印有許多發展潛能 找出最佳行動方案
副總統蕭美琴今天接見「觀察家研究基金會」訪問團表示，台印關係仍有許多發展潛能，期盼雙方共同努力，找出促進兩國合作的最佳行動方案。
副總統蕭美琴上午在總統府接見「觀察家研究基金會」訪問團，訪團由印度觀察家研究基金會會長薩蘭（Samir Saran）率領。
副總統致詞表示，歡迎訪賓來台與台灣專家學者交流，探討雙方如何在追求繁榮與區域穩定的共同利益上，進一步穩固台印夥伴關係。
副總統提到，她很榮幸曾多次訪問印度，並代表台灣兩度出席「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）。她非常喜愛印度文化，在美國讀大學時最好的朋友都是印度人，當時週末經常充滿寶萊塢音樂和美味的印度料理。
副總統說，台印關係仍有許多發展潛能，期盼雙方共同努力，找出促進兩國合作的最佳行動方案。
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