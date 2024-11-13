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藍取消黨代表募款責任額 朱立倫允承擔財務缺口

中央社／ 台北13日電
國民黨取消黨代表募款責任額，黨主席朱立倫表示會透過募款承擔財務缺口。圖為國民黨台北市黨部13日舉辦慶祝建黨130周年黨慶活動，朱立倫出席致詞。（中央社）
國民黨取消黨代表募款責任額，黨主席朱立倫表示會透過募款承擔財務缺口。圖為國民黨台北市黨部13日舉辦慶祝建黨130周年黨慶活動，朱立倫出席致詞。（中央社）

國民黨中常會今天通過黨公職人員年度募款責任額實施辦法修正案，不再強制要求黨代表一年新台幣一萬元的募款責任額，文傳會主委李彥秀說，將黨代表的募款責任額改為鼓勵性質，黨主席朱立倫會透過募款承擔財務缺口。

國民黨今天下午召開中常會，通過組發會所提公職人員年度募款責任額實施辦法修正案，將黨代表原本每年應繳一萬元的募款責任額，改成鼓勵性質，未來將不會強制黨代表繳交募款責任額。

國民黨約有1900多名黨代表，取消募款責任額後，估計每年收入將短差約1900萬元。李彥秀受訪表示，由於地方黨代表責任募款是給地方使用，朱立倫承諾地方未來的財務缺口會想辦法募款，予以承擔。

國民黨立委翁曉玲近日連署兩岸人民關係條例修正草案，主張刪除卸任官員、退役將領如向中國地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌的罰則。李彥秀說，立法院是討論法案的地方，尊重不同立委有各自不同意見，黨團會溝通。

李彥秀說，相信所有國軍將領都對國家、中華民國非常認同，對國家付出、對中華民國的熱愛，不會比任何人少。

募款 國民黨 李彥秀

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