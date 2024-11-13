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2022城市博覽會規畫不周成效不彰 監院糾正北市府

中央社／ 台北13日電

監委蘇麗瓊、王幼玲今天表示，台北市政府辦理「2022台北城市博覽會」支出約新台幣9675萬元，實體參訪僅10萬人次，規畫不周、成效不彰，相關作業失當，監院糾正北市府，要求檢討機關人員責任。

監察委員蘇麗瓊、王幼玲透過新聞稿指出，北市府辦理「2022台北城市博覽會」，共計支出9675萬3610元，但投入實體展的預算4400萬元，是線上展500萬元預算的8.8倍，實體展參訪人數僅10萬5992人次，線上展則為95萬9319人次。

監委說明，線上參訪人次比率實體展為9.95%、線上展為90.05%，其投入資源與產生的效益顯不相當。線上展雖有95萬餘人次參與，但其中32萬人次是點擊官網「首頁」，並非參與線上各項展覽及活動，北市府顯有規畫不周、成效不彰，核有不當。

調查報告指出，北市府研考會辦理廠商評選過程，就評選項的子項「加值項目」，個別委員評選結果與工作小組初審意見有異，及不同委員的評選結果有明顯差異，採購評選委員會及工作小組卻未依規定製作會議紀錄，該案廠商在服務建議書是否確實提出「加值項目」，將影響評選結果，但北市府無法提出相關紀錄或資料，導致決標妥適性容有疑義。

監委表示，台北市政府原提報巨額採購效益分析預期參與人數150萬人次，未於招標文件規範，反要求廠商在投標服務建議書中，自行提出預期參與人次及其估算方法，導致廠商投標時，提出較預期低的100萬參與人次指標，且有實際參與人次未達預期，及線上參與者多為瀏覽官網「首頁」等，規畫不周、明顯不符合預期。

監委強調，北市府卻未重行簽報核准，實際參與人次為106萬餘人次，但在所提報效益分析的內容中指稱，實際使用情形及其效益與原規畫、設計或需求無差異，符合原預期使用效益，核有違失。

監察院12日通過蘇麗瓊、王幼玲所提調查報告，通過糾正台北市政府，並請北市府確實檢討機關人員責任。

北市府 蘇麗瓊

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