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外來種綠鬣蜥危害擴大 農業部擬增用槍枝處理

中央社／ 台北13日電

立委關注高雄、台南、嘉義、屏東遭來自熱帶的外來種綠鬣蜥影響，農業部陳駿季今天說，農業部也覺得問題嚴重，會編列預算及成立專責小組，擬與地方政府合作增用槍枝處理。

立法院經濟委員會安排農業部長陳駿季就「我國動物保護政策執行概況，及動物保護法修法規劃內容與進程」進行報告，並備質詢。

民進黨籍立委賴瑞隆質詢，高雄、台南、嘉義、屏東農作，包含水稻、紅豆等可能被繁殖快的綠鬣蜥影響，像是屏東原來編列新台幣200萬元處理不夠，第二預備金再追加100萬元，預計今年有3萬隻要花600萬元處理，呼籲做一次有效性的處理。

陳駿季說，估計全台將近20萬隻，從民國110年到目前為止，捕捉19萬隻左右，農業部也覺得問題相當嚴重。

陳駿季並說，一定要有經費支持，農業部會做處理；其次，也開始思考與地方政府合作，增加用槍枝移置的可能性，之前曾處理其他外來種動物時也有使用，會先進行訓練及講習。

賴瑞隆提及，縣市交界處理不一，綠鬣蜥會跑來跑去，衍生漏洞。陳駿季說，在河邊、縣市交界的地方，過往各自管各自的，農業部會設置1個平台處理，總之，會後農業部一定會成立1個專責小組處理。

屏東 農業部 陳駿季

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