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全教總肯定調整雙語政策 避免英語與學科雙疲乏

中央社／ 台北13日電

全國教師工會總聯合會今天召開記者會，肯定政府調整「2030雙語政策」的方向，尊重學科專業、以新的作法提升英語學校，避免新一代年輕人英語與學科「雙疲乏」。

行政院於民國107年核定雙語政策，但後續執行衍生一些問題。有媒體報導，總統賴清德要求調整方向，雙語政策將聚焦以全英語教英文課，不再追求以英語教其他科目。教育部10日回應中央社指出，雙語政策將聚焦「普及提升」、「弭平差距」、「重點培育」，將協助更多學校營造校園生活化英語學習情境，並結合社區資源，增加學生英語溝通的機會。

全教總今天召開記者會，台灣大學人文社會高等研究院院長廖咸浩表示，現在6歲的小孩，出社會時已經是AI（人工智慧）時代了，透過第一語言來進行所有學習與溝通才是常規。每個人的學習精力有限，過度強調語言學習，勢必犧牲掉其他的知識學習，可能導致「半文盲」的情形；即便能培養出外語人才，未來也恐怕外流到其他國家，無法為台灣所用。

東海大學外文系講座教授何萬順期待作為政策推手的賴總統，展現政治家的高度與風範，導正雙語教育政策。他提醒，AI時代來臨，中低階的英語能力將不具市場價值，且過度強調外語，恐在價值觀上加深英語崇拜，導致「自我殖民」。

EdYouth常務理事鄭羽倢指出，全英語課程中，只有一半的學生能理解約一半的授課內容，對英語的恐慌，恐喪失學習樂趣。對教師而言，且當班上學生英語能力差距過大時，也難以顧及所有學生的需求。

全教總理事長侯俊良表示，未來10年、20年人才需要的是創造力、思考能力，用擅長的母語學習，才能達到目標。希望教育部盡快公布雙語政策調整方向，尤其是英語科之外是否還要用英語教學。

全國教師工會總聯合會 英語能力 雙語政策

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