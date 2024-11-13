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高麗菜亮超種紫燈 農業部：若跌價不補助耕鋤

中央社／ 台北13日電

高麗菜每顆單價持續在新台幣百元以上，帶動栽種量在10月中旬一度超種，出現紫色警示燈號。農業部陳駿季今天表示，監測到栽種量紫爆，價格因此跌下去，絕對不會補助耕鋤。

農業部農糧署監測的「113-114年甘藍育苗場售出情形一覽表」顯示，10月上、下旬亮紅燈（達540萬至600萬株，為警戒值），10月中旬679.2萬株，亮紫燈（達600萬株以上，為超種）。

立法院經濟委員會今天安排農業部長陳駿季就「我國動物保護政策執行概況，及動物保護法修法規劃內容與進程」進行報告，並備質詢。

陳駿季回答民進黨籍立委賴瑞隆質詢時表示，針對高麗菜栽種量，農業部有空拍監測系統，超種時會告知農民已超種、不要再搶種；由於過去產區會期待價格不好時農業部執行耕鋤補助，現在達紫爆時，價格再跌落下去，農業部絕對不會補助耕鋤。

動物 農業部 陳駿季

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