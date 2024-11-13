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推動印尼高教發展 艾玉寧獲全球留台傑出校友獎

中央社／ 台北13日電

來自印尼的艾玉寧2017年起在台科大攻讀博士期間，取得多項學術成就，現以韋地雅曼達拉天主教大學副校長身分推動印尼高教發展，獲頒教育部「全球留台傑出校友獎」。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，艾玉寧（Aning Ayucitra）與台科大緣分始於2008年，她以研究生身分參與化工系教授朱義旭研究，多次訪台進行學術合作交流；台灣多元包容文化、友善社會氛圍、良好治安讓她留下深刻印象，促成她2017年到台科大攻讀博士學位。

雖然博士學位課程與資格考試內容相當繁重，但艾玉寧靠著努力不懈及自律，在2020年順利取得學位；她在台科大專門研究氧化石墨烯與生物聚合物材料在藥物輸送系統的應用，現在也積極將所學應用在印尼科研工作。

現任韋地雅曼達拉天主教大學副校長的艾玉寧，也致力於提升教育品質，幫助學生應對未來全球競爭；在她的領導下，韋地雅曼達拉天主教大學於疫情期間提供線上學習課程，完整規劃與快速的應變能力，使此校在世界大學網路排名大幅提升。

艾玉寧表示，台科大求學經驗提升了她的時間管理能力，為紀律與堅持不懈的工作態度打下良好基礎，學校的所見、所聞與所學不僅提供專業所需知識技能，還讓她了解到領導力並非限於「指揮」而是「服務」，使她在副校長現職也採取更務實及人性化管理方式。

未來，她也希望將台科大校風及專業學術研究方式帶回印尼，例如實施現代化圖書館理念、可持續發展政策及國際化校園管理等，同時希望台灣與印尼能在教育領域加強合作，雙方政府的支持將有助深化合作，不僅限於學術機構，還可拓展至產業界。

印尼 台科大

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