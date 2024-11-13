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勞發署員工疑遭霸凌輕生 調查結論預計一週後出爐

中央社／ 台北13日電

勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部啟動調查。勞動力發展署副署長陳世昌今天受訪表示，這週會完成3場次約談，完成約談工作後會再視情況補充，目前預計7到10天調查結論出爐。

勞動力發展署北分署近日遭爆職場霸凌，勞動部邀集專家及員工代表等組成調查小組進行相關人員訪談。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「於性別平等工作法育嬰留職停薪制度中，增訂並併行有薪彈性親職假的可行性」公聽會。陳世昌出席並在會前接受媒體訪問。

談及勞動力發展署北分署員工疑遭職場霸凌輕生，陳世昌表示，署內相當重視此事，目前提高層級由勞動部進行調查工作，已經展開約談，這週會完成3場次約談，預計調查結束後再對外說明。

媒體詢問，民進黨新北市議員李宇翔昨天透露，近日接到超過150則以上陳情，勞動部內部沒有收到嗎。陳世昌表示，勞動力發展署這沒有收到這次個案的陳情。

媒體也詢問，調查報告最快何時出爐。陳世昌表示，依照之前的規劃，完成約談工作後會再視情況補充，目前預計7到10天調查結論會出爐。

媒體追問，是否真的北分署長有下封口令。陳世昌表示，他有聽到音檔，但因為他不在場，沒辦法對音檔評論。

勞動部 職場

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