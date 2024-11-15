北區首購換屋首選，北士科新洲美開盤第一波

北士科新洲美段交通建設到位，金仁寶、中鼎、新光等企業進駐。 圖／達麗河蕴 提供

美大選後全球通膨壓力上升，房產是最佳避險工具

美國總統大選結果出爐，川普再度入主白宮。經濟學家普遍認為川普當選將有可能帶來通膨風險，美國聯準會降息空間受到制約、加重關稅的保護主義浪潮捲土重來、深化減稅政策…帶來的通膨隱憂都將干擾全球金融市場，房產專家預測房價將會持續堅挺。

達麗河蕴緊鄰新洲美唯一校園預定地，視野景觀無限棟距。 圖／達麗河蕴 提供

舊市區飽和，北士科重量級重劃，建設齊集，最具置產價值

台北市平均屋齡38年，有50萬人口的大北區換屋需求強勁，但舊市區飽和、需求大於供給，都市更新緩不濟急，危老重建或合建也多是小型基地，規劃量能不足，加上市容老舊等因素，讓重大建設齊集、交通到位的北士科成為北區自住、換屋最理想的選擇。北士科更是全台第一個智慧城市示範區，引進科技、醫療產業，未來新型態辦公室大樓群聚的效應，將創造此區住宅市場需求，相對更具置產價值。

達麗河蕴1500私院森林莊園，建築獲國際大獎肯定。 圖／達麗河蕴 提供

自住、換屋首重長期價值，「達麗河蕴」榮獲2024美國繆思設計銀獎及法國設計金獎

2024下半年重要國際建築獎項陸續揭曉，達麗河蕴以北士科新洲美水岸環境為設計靈感，建築外觀優雅交織水流視覺的柔軟靈動，建築本質以生態環保、友善地球環境的永續思維，在2024 MUSE DESIGN AWARDS及2024 French Design Awards建築設計住宅類脫穎而出，接連抱回兩座國際大獎，達麗河蕴獨特美學將成為北士科國際水岸雋永地標。

住戶私享600多坪中庭花園，較一般開放式廣場社區尊貴、安全。 圖／達麗河蕴 提供

營建股首位入選外資百強榜，外資看好達麗建設精準選地

達麗建設是台灣第一家入選外資百強榜的建設公司，選地眼光精準，2023年營收、獲利雙雙刷新史上新高紀錄，2024年全台預售推案近140億，下半年更在北中南大手筆獵地，投入74億以上資金，其中包括台北東區787坪精華土地，看好房產前景，被媒體譽為「獵地王」。

200多坪輕度假休閒會所。 圖／達麗河蕴 提供

跟隨龍頭建商腳步，佈局北士科新洲美開盤初升段

北士科僅佔14%的住宅用地，吸引一級建商搶地插旗，尤其新洲美段以台灣首次景觀親水堤坊打造國際級水岸生活區，結合科技重劃與稀有水岸，更吸引了達麗、潤泰、華固、璞真、遠雄、宏普、聯上..等上市公司、一級建商佈局。相對台北市心房價相對低檔、全球局勢等誘因，科技業、生醫產業、金融業、醫生、律師等遠見自住客群已經低調進場，主要即是看重北士科的發展和新洲美水岸特區的稀有性。

社區私有兒童遊戲場，就像住在公園裡。 圖／達麗河蕴 提供

「達麗河蕴」緊鄰校園，1500坪私院森林莊園

達麗河蕴緊鄰校園預定地1500坪大基地，頂規名宅城堡式私院森林莊園規劃，坪數規劃25坪2房，33-38坪3房，坪效高於同類型住宅，優異立地條件與規劃條件凸顯置產價值。

建案網址 https://dali-heyun.tw/