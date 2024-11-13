讓雙語教學如虎添翼 空英傳授AI助教運用秘訣
台灣教育科技展將於14日登場，空中英語教室響應AI趨勢，結合雙語教學與AI工具，將於教育科技展中舉辦講座，介紹多款AI助教運用方式，讓老師教學如虎添翼。
空中英語教室今天發布新聞稿指出，雙語教學將是未來的教育趨勢，空英也藉由工作坊的方式，在雙語教學中協助教師整合學生各個感官，進行深度學習。
因應AI浪潮，空英除整合教學方法，也搭配AI工具，幫助學生整理思路、記憶知識點，老師也能用來設計活潑生動的課堂活動，還有把文字轉換成語音的AI工具，讓擅長聆聽的學習者能更快理解課程內容。
空英表示，今年再度參加台灣教育科技展，空英也將舉辦沙龍講座，介紹多款AI助教運用方式，讓AI工具幫助老師教學及學生學習；另外，空英也和威盛電子「加分吧」合作，透過「加分吧－英文寫作AI批改」工具，讓英文寫作教學及學習更有效率。
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