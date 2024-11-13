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懷恩基金會 邀偏鄉童遊台北

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
懷恩基金會董事長李棟樑（二排左三）、副董事長李啟銘（二排右一起）與聯合報社長游美月，宴請玉山國小校長郭佳慧與學童們吃自助餐。記者林澔一／攝影
懷恩基金會董事長李棟樑（二排左三）、副董事長李啟銘（二排右一起）與聯合報社長游美月，宴請玉山國小校長郭佳慧與學童們吃自助餐。記者林澔一／攝影

財團法人懷恩基金會長年與聯合報合作投入慈善社福活動，昨邀請新竹玉山國小到台北參加「偏鄉兒童一日遊」活動。師生們參觀長榮海事博物館、台北市立兒童新樂園。聯合報社長游美月與基金會董事長李棟樑、副董事長李啟銘，以自助餐招待，讓小朋友們有難忘回憶。

李棟樑表示，希望藉著活動，讓偏鄉小朋友能有正向能量與快樂回憶，並持續努力、加油，朝自己的夢想前進。主辦單位還捐贈五萬元給玉山國小，作為校務發展基金。

玉山國小位於新竹關西鎮山區的玉山里，當地盛產石灰石，國內兩大水泥龍頭台泥、亞泥均由此起家，曾有全台最長的纜車索道，將礦石送到十餘公里外的合興、九讚頭，供應水泥廠所需，產品再以內灣線鐵路運至全台各地。

隨著政府推動水泥業東移政策，如今礦場都已停採，索道亦已拆除，曾經熱鬧的玉山地區，也面臨工作機會缺乏、人口流失問題。極盛時曾有三百名學生的玉山國小，如今剩下四十四位學生。

玉山國小校長郭佳慧表示，本地的年輕人多半離鄉工作，下一代學童在學區內設籍的人很少，為了維持學校的生存，歷任校長都煞費苦心。例如玉山國小算是全關西鎮位置最偏遠的學校，但也享有好山好水的鄉間清幽風情，因此便往森林小學的方向發展，籌款開設接駁車，吸引鄰近地區的家長將孩子送來就讀。十多年下來，總算建立起特色。

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