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印尼盼減少依賴進口牛奶 代表處願分享台灣經驗

中央社／ 雅加達12日專電
印尼總統普拉伯沃訪美，將見美國總統拜登談糧食安全，普拉伯沃（右前）10日抵達美國華府，美方代表接機歡迎。（中央社）
印尼總統普拉伯沃訪美，將見美國總統拜登談糧食安全，普拉伯沃（右前）10日抵達美國華府，美方代表接機歡迎。（中央社）

印尼總統普拉伯沃優先政策之一是學童免費午餐，包括提供免費牛奶，因此當局希望提升國內牛奶產量，以降低依賴進口牛奶。駐印尼代表處秘書郭肇凱表示，台灣能在養牛環境及智慧農業上與印尼分享經驗。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）的免費午餐政策是他上任後的旗艦計畫之一，預計為全國學生提供免費午餐和牛奶以攝取足夠營養。為此，印尼農業部計劃5年內從澳洲、巴西、紐西蘭等國進口最多100萬頭乳牛，期盼逐步增加國內牛奶產量，並減少依賴進口牛奶。

根據印尼農業部規劃，2029年印尼國內牛奶產量可達817萬公噸。不過，據統計，印尼現在79%牛奶仰賴進口，且進口牛奶數量穩定成長，要增加牛奶自產量恐面臨很大挑戰。

駐印尼代表處農業部秘書郭肇凱表示，台灣酪農業在牛舍環境、科技擠乳及牧草栽培上有許多寶貴經驗，或許可供印尼參考。

郭肇凱告訴中央社，台灣與印尼氣候都偏熱，需創造出適合乳牛生存的環境。台灣通常會撒霧氣加上風扇降溫，以防止牛舍形成高溫、濕氣重的環境。

他表示，台灣在管理乳牛和擠乳上導入科技，使用無線射頻辨識（RFID）技術，能更精準掌握牛隻資訊，確保每頭乳牛的擠乳次數，以提高效率。

另外，郭肇凱說，台灣種植牧草技術進步，近年逐漸引入智慧農業取代人力。若印尼參考台灣成熟的智慧農業技術，就能減少仰賴歐美進口的牧草，以加快達到自產牛奶的目標。

他認為，印尼在增加國內牛奶產量上面臨極大挑戰，「應該還有很長一段路要走」，台灣很願意和印尼分享相關經驗。

另外，駐印尼代表陳忠日前接受中央社專訪表示，印尼新政府的免費營養午餐計畫提供台灣與印尼許多合作空間。台灣校園營養午餐政策實施數十年，從食材到保鮮及中央廚房等，已有相當成熟的體系，能與印尼分享經驗。

他舉例，近年台灣發展智慧廚房監控系統、食材登錄平台等，增加資訊透明度，以加強學童營養午餐的食用安全，同時推動偏鄉學校中央廚房計畫，提高偏鄉營養午餐品質的同時，也能降低城鄉落差。

印尼 營養午餐 牛奶

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