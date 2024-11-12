立院三讀消防法 劉世芳：讓消防安全制度更趨完善

中央社／ 台北12日電

立法院會今天三讀修正通過消防法部分條文。內政部長劉世芳說，修法讓消防安全制度更趨完善，增訂消防人員安全衛生防護專章，另強化吹哨者機制並提升企業落實自我風險管理，增進公共安全。

內政部透過新聞稿表示，立法院會三讀通過修正消防法部分條文，總計增修24條文。在增訂職安專章方面，修法後將由中央成立安全衛生諮詢會，並提出政策建議，也在各級消防機關成立專責單位及人員，擴大基層消防員參與機制，也明定各級政府應優先編列相關預算；各消防機關如有違規情形，將處新台幣3萬元到30萬元罰鍰。

強化吹哨者機制上，內政部說，為鼓勵檢舉不法，擴大危險物品場所揭弊者範圍，修法將原從事危險物品工作行為人，擴大為場所所有工作者，並明定地方政府應以實收罰鍰總金額收入一定比例提充獎勵金，提高廠商平時未落實設備維護及安全管理罰責。

內政部表示，另外新增發生火災時，一定規模以上建築物或達管制量30倍危險物品場所，未依消防防護計畫或防災計畫執行滅火、通報、避難引導等業務，處2萬元到30萬元罰鍰。

內政部說，為強化消防人員資訊權行使，儲存化學品倉庫及場所，應常時備置消防搶救必要資訊，火災時如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1000萬元，廠商如果未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責。

劉世芳表示，感謝立委就吹哨者機制強化、倉儲與實驗室入法、義消人員適用安全衛生防護事項等課題，提出寶貴意見，讓消防法修正更趨完備。

劉世芳說，藉由這次修法，期能回應社會對強化公共安全、落實消防人員工作安全保障的期待，並將持續推動促進消防人員救災安全的各項計畫，從法制面到執行面，有效達到修法目標，強化人民生命及財產安全保障。

修法 內政部 消防人員

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