勞動部公務員輕生引眾怒 議員曝4天150則以上陳情

勞動部吳姓資訊分析師輕生震驚各界，新北市議員李宇翔透露，該部門一年多就超過50位以上一級主管輪調，自己近日也接到超過150則以上陳情，顯現事情嚴重性。另外，今也是吳男告別式，吳50多位同事都到場，吳母也淚崩說「從小就不捨得罵他」，場面哀戚。

吳男本月四日疑在辦公室輕生，李宇翔指控分署長謝宜容霸凌、當土皇帝，還公布音檔指事發當天謝下封口令，稱透過通靈人轉述死者感謝北分署給他很多的愛，非常離譜，應立刻拔官。事件爆發後震驚各界，他今早再於新北市議會接受媒體聯訪，並進一步說明。

李宇翔指出，其實勞動部早在二月就接到陳情，並約談謝宜容，而憾事發生後，也就是四日開始他個人就接到不少爆料、陳情，到本月八日更是到達高峰，超過150則；實際遭霸凌人數恐難以估計，不過從客觀數據來看，謝上任一年八個月時間內，一級主管中就輪調五十多人，公務員、約聘雇等也有二十多人離職，代表這是這是長期嚴重問題，很多甚至寧願降職也要走人，就知道當中嚴重性。

李宇翔說明，他跟死者不認識，不過從超過150則陳情內容中，眾人都直指謝宜容對員工霸凌情勢，包含言語辱罵、情緒爆衝、摔公文、羞辱人等行為。勞動部已於八日開始調查、九日成立調查小組，今天是小組到北分署調查的第一天，他呼籲，北分署員工若有被約談到，請務必講實話，否則一條生命的逝去會白白被犧牲。

李宇翔呼籲，勞動部應盡快調查，還給死者公道，也呼籲外界不要泛政治化，靜候調查；他也會將掌握到的相關資訊給勞動部，像謝宜容不只有霸凌，還涉及圖利，包括課程講師找好朋友、送禮金額過高並發包給特定設計，這都不是公務體系常態，不應讓這種不良人員留任。

李宇翔提到，有耳聞家屬曾在周末找不到人，有想要上到聯合辦公大樓中，不過管理員基於工作職責，無法放行非員工人士。今早是吳男的告別式，他也有遇到家屬，家屬非常悲通但低調，因此尊重家屬決定，不會去講過多其他個人隱私資訊。

據了解，今告別式上有勞動部政務次長許傳盛代表勞動部到場致意，吳男的同事約50多人也到場致意，顯現吳的好人緣，而吳母更在告別式現場淚崩向親友說，「這個兒子很乖，從小就不捨得罵他」，場面哀戚，不少吳同事都替吳感到不值，也抱怨謝宜容有背景，若勞動部早在2月就處理，也不會有今天的情況。

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