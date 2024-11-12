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消防法三讀 業者未協助救災最重罰千萬、釀死重判判七年

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院12日三讀通過消防法部分條文修正案，工廠、儲存化學品的倉庫或儲存場所，及一定規模以上的實驗室或倉庫的管理權人，火災時，未立即指派專人至現場並協助救災，最重處1,000萬元罰鍰；三讀條文也擴大危險物品場所揭弊者的適用範圍。

行政院先前為促進公共安全及消防人員職業安全衛生的保障，提出消防法部分條文修法，除汲取重大火災的經驗與教訓，強化企業對於災害的自主風險管理外，也增訂消防人員安全衛生防護專章，打造更安全的執勤及工作環境。

此次修法明定消防指揮人員搶救工廠、儲存化學品的倉庫或儲存場所，及一定規模以上的實驗室或倉庫火災時，其管理權人應提供該場所化學品的種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，且應依中央各主管機關之規定更新上傳至指定之網路平台，並立即指派專人至現場並協助救災。

對於違反規定者，三讀條文明定，管理權人於火災時未提供場所平面配置圖及搶救必要資訊，或提供資訊內容虛偽不實者，處管理權人5萬元以上300萬元以下罰鍰；未提供該場所化學品之種類、數量，或內容虛偽不實者，處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

此外，為敦促公司企業落實自我風險管理，減少火災發生後社會所需付出巨大成本，三讀條文也規範，一定規模以上建築物，如果未訂定消防防護計畫，公共危險物品製造、儲存或處理場所未符合規定，發生火災致人於死，最高可課予管理權人七年刑責。

為鼓勵吹哨者檢舉不法，三讀條文擴大危險物品場所揭弊者範圍，由原從事危險物品工作行為人擴大為「場所所有工作者」，並明定地方政府應以實收罰鍰總金額收入的一定比例提充獎勵金。

至於基層消防團體呼籲修法強化職安、落實業者消防自主部分，三讀條文增訂「消防人員安全衛生防護」專章，中央主管機關應組成「消防人員職務安全衛生諮詢會」、各級消防機關應成立專責單位及人員。另外，各級消防機關對於所屬消防人員得定期實施特定項目的健康檢查，必要時，並得實施臨時健康檢查。

在保障女性消防員部分，三讀條文規定，各級消防機關對於女性妊娠中或分娩後未滿2年之消防人員，除應提供適當之環境、安全衛生防護設備及措施外，並應依醫師適性評估建議，採取勤務調整或必要的健康保護措施。

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