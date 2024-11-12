環境部盼與NASA合作 發射空氣品質衛星

環境部今年初與美國NASA及多個亞洲國家合作進行跨境空污監測，今天發表成果。環境部表示，實驗發現空污還有很多大氣、環流的原因，盼與NASA合作，以發射空氣品質衛星為目標。

環境部舉辦「2024年七海計畫暨高屏實驗國際工作會」開幕式，今、明2天邀集美國航空暨太空總署（NASA）及韓國、泰國、越南、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞、孟加拉等亞洲國家，舉辦國際工作會。

環境部長彭啓明接受媒體聯訪時表示，七海計畫暨高屏實驗量測幾項重要的空氣污染物，其中包含全氟及多氟烷基物質（PFAS），結果發現台灣的空氣品質不會輸日本和韓國；會透過這次的實驗結果，加強對工廠監測和管制。

彭啓明指出，從實驗結果看得出來，空氣品質不只地面、還有高空的問題，不只是本地工廠製造，還有很多大氣、環流的原因，跨國合作希望能解決；感謝NASA對此計畫的全力支持。

彭啓明指出，希望持續與NASA跨國合作，未來的目標是發射空氣品質衛星，「等於是環境部也要進入衛星時代」，會花幾年的時間來促成；如果有空氣品質衛星，台灣在亞洲、甚至全球扮演重要的角色，對各種空污細部資料、境外傳輸或本地污染，可以更了解。

中央大學大氣科學系暨大氣物理所、化學系所特聘教授林能暉補充，以今年3月13日NASA飛航資料為例，當天有境外污染移入，從監測就看見從地面到高空的臭氧濃度，愈高愈濃，再加上當天有沙塵暴襲台，在楠梓、鳳山的監測資料看得非常清楚，當下的空氣品質，污染數值是平時的3倍以上。

林能暉進一步說明，這項結果也驗證，即使在春天，也可能會有境外傳輸的空氣污染，不只是秋、冬會發生；若按照這份資料來看，境外空污的占比可能超過一半。

林能暉強調，雖然台灣對空污的控制已經到擠牙膏的程度，但還是盡可能做，即使預測有境外空污移入，「若什麼都不做，也對不起自己的良心」，該減的還是要減。

環境部表示，工作會將發表今年2至3月台灣與NASA合作高屏3D空品實驗的成果，並與各國討論明年起至115年將進行的七海計畫（7 South East AsianStudies, 7-SEAS）都會空氣品質國際同步實驗，希望能透過實驗，深入探討亞洲大城市空品與跨境空污傳輸議題，共同解決空污問題。