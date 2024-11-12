大陸建設深耕ESG獲「網路口碑之星」肯定 板橋耑芃延續永續建築精神

圖／《網路溫度計 DailyView》

網路口碑影響民眾生活至鉅，全台第一大數據分析平台「網路溫度計DailyView」透過國際級的AI語意分析結構，爬梳網路文章脈絡，分析超過40億筆網路大數據資料，匯集網友對於單一品牌的討論度與正負評論，分析計算網路數據；大陸建設自上千家企業品牌脫𩓙而出，獲頒「領航創新獎」之唯一建設業者。

大陸建設「學府敦南都更案」 注重綠建築與低碳設計，積極推動永續環境，該案並以取得LEED美國綠建築金級及WELL國際健康建築黄金級認證為目標，預計年總減碳量可達630噸，相當於52,500棵樹的吸碳量，相關減少碳排聲量比前一年增長了6倍。此外台中十四期「豐莚」整體綠覆率超過140%，永續話題網路互動力顯著年成長123%，聲量極為亮眼，這些都是大陸建設獲得此次獎項肯定的原因。

圖／大陸建設提供

網路口碑見證大陸建設實踐推動ESG環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance）的具體成績。而善待土地資源、友善綠色環境早已列入大陸建設新規劃建案的設計目標。例如，參考綠建築標章的指標規範，將形狀係數、輕量化、耐久化、與再生建材納入考量；在環境上加強綠化，增加綠色舖面、淨化空氣並緩和都市熱島效應、促進環境生物多樣化。「創新」則是大陸建設持之以恆的前進動能。近年來，大陸建設與全球國際建築事務所攜手打造的世界建築，不僅為每一塊基地遴選最適切建築師，每每為城市街廓梳理出獨特的論述，針對客層屬性量身訂製生活型態。

板橋世界建築新標竿 換屋客指名大陸建設 圖／大陸建設提供

座落在板橋亞東站、T-Park通訊園區的「耑芃」也具體實踐ESG理念。大陸建設特別禮聘一直致力於推動建築和城市發展的可持續性及暢議永續環境的英國大師David Chipperfield進行全案規劃。David Chipperfield以綠色街廓溫柔界定建築與城市環境的關係，更獲2023年普立茲克建築獎肯定。如果新板特區比擬信義計劃區，T-Park通訊園區就如同台北大安區，徜徉25公頃生態公園、閱讀新北市圖書總館的人文書頁，可以慢活的生活情調吸引著在地高端客層。

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耑芃推出之後即在市場上引發熱烈迴響。客戶除了崇仰普立茲克建築獎英國大師David Chipperfield現代經典柱列立面美學，也相當認同大陸建設堅持的綠色意識，無論是建築街廓的綠化，打開室內室外的公共空間、一樓庭園及頂層空中花園的綠覆策略，皆是板橋國際建築的新標竿。

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而「耑芃」的美術館式接待會館更在板橋房市掀起一波熱議。無論是沈浸在神似紐約高端住宅The Bryant的外觀美學、驚嘆Valentino倫敦旗艦店風格再現、體驗結合David Chipperfield與愛馬仕御用團隊法國RDAI的空間美展、還是五感體驗的法式樣品房，大陸建設將未來設計趨勢提前帶到客戶眼前，不同的眼界將決定不同的生活新境界。