民團質疑優化偏鄉醫療計畫 衛福部深夜再澄清經費用途

近日波波醫師議題再起，台灣基層牙醫師協會於明天舉行記者會，直指波波醫師、波波牙醫問題所在。基層牙醫師協會日前質疑衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」24億元預算及人力配置爭議，認為此計畫主要目的應是提升偏鄉地區醫療服務，不應將預算花在訓練國外學歷的牙醫生。

對此，衛福部今天深夜再度發出新聞稿澄清，截至113年8月底，全國尚有157個牙醫醫療資源不足地區，其中55個鄉鎮區無牙醫師執業，秉持「偏鄉優先、弱勢優先」精神。衛福部口腔健康司長張雍敏說，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期(113至116年度)」為充實在地牙醫醫療量能計畫，其中114至116年度編列24億元經費，絕大部分皆直接用於解決偏鄉牙科醫療問題的燃眉之急。

張雍敏指出，該經費用途如下，第一、派駐資深牙醫師支援偏鄉地區，計7.7億元，如此才能立即解決偏鄉牙醫不足問題。第二、訓練本計畫招募學員，完訓後導入偏鄉地區服務，含訓練醫院臨床訓練費1.5億元、收訓獎補助費2億元。第三、為獎勵訓練醫院長期支援偏鄉地區1.9億元，業務費1億元，及增聘人力獎勵費1.9億元，以維護訓練醫院醫療及教學量能。

第四、補助偏鄉地區服務院所充實設施設備共3億元，共採購200套固定或落移動式牙科設備，及轉任留任於服務院所獎勵費1.2億元。第五、於偏鄉地區住宿式長照機構提供外展服務，包含住宿式機構指標達成獎勵，共3.4億元。

張雍敏說，本計畫114年度優先以已領有證書的牙醫師為招募對象，並非網傳引進國外學歷牙醫學生，這部分特別說明，而為守護全民口腔健康平權，維護偏鄉地區民眾就醫權益，歡迎牙醫師共同響應。