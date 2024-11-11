快訊

美國新一波管制晶片禁令 兩條件符合就會中鏢

36歲保全不菸不酒「血糖飆600」昏迷 第二型糖尿病發險喪命

Yuma二度發聲道歉「做了不該做的事」 認先傷害Ryu：我不是善良好老婆

國際青年大使返台 外交部：繼續為台灣爭光

中央社／ 台北11日電

外交部「國際青年大使交流計畫」成員今天晉見總統賴清德，並出席外交部舉辦的感恩餐會，外交部政次田中光於餐會表示，感謝青年大使將台灣的友誼及溫暖傳遞友邦人民，期盼青年大使繼續在各領域為台灣爭光。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部「國際青年大使交流計畫」成員上午在外交部長林佳龍陪同下，赴總統府晉見賴總統，外交部在中午舉辦感恩餐會，肯定青年大使於8月20日至31日順利訪問中美洲友邦貝里斯與瓜地馬拉，協助深化邦誼及雙邊交流。

田中光在主持餐會時表示，感謝青年大使們向友邦展現台灣多元文化及良善力量，並將台灣的友誼及溫暖傳遞友邦人民；青年是台灣未來的希望，期盼青年大使繼續在各領域為台灣爭光。

田中光也說，特別感謝貝里斯及瓜地馬拉駐台大使館的協助，讓計畫圓滿成功。

外交部表示，青年大使在訪問期間獲得瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）及第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）親自接見，另與貝里斯外交、外貿、文化暨科技部長馮賽卡（Francis W. Fonseca）等多位友邦政要互動。

外交部指出，今年特別舉辦青年大使短影音競賽，鼓勵學生創作短影音分享集訓與出訪歷程及心得，外交部共選出8件得獎及優等作品，並在餐會頒發獎品及獎狀，期盼透過社群媒體平台的分享讓更多優秀大專院校青年加入青年大使計畫。

外交部說，「國際青年大使交流計畫」為政府協助青年參與國際事務的重要計畫，自98年開辦以來已培育逾1800名優秀大專院校學生出國訪問交流，藉由新世代的創意與觀點宣傳介紹台灣文化，呈現台灣優質軟實力。

外交部 瓜地馬拉 青年

延伸閱讀

捷克眾議院友台小組主席訪台 將晉見賴總統

帛琉國務部長今年三度來台 外交部：展現深厚友誼

4首長缺席總質詢 行政院：除必要公務一率親自出席

4首長缺席總質詢 行政院：依法請假由代理人出席

相關新聞

電商平台消費增 卓榮泰：輔導業者提升資安

行政院長卓榮泰今天說，民眾在電商平台消費日益增加，請數發部持續輔導電商提升資安防護；另外，卓榮泰特別關心青少年透過電商平...

台灣實體代表抵COP29會場 將參與周邊會議

環境部表示，台灣實體代表團今天已抵COP29會場，將參與周邊會議及相關論壇；環境部也提醒，去年發現有少數民間單位以他國N...

COP29登場 台灣學者：出席順利未受刁難

COP29今天在亞塞拜然正式登場。出席的台灣學者表示，雖然亞國政治立場親中，但本次出席未遭刁難，十分順利；針對減碳，台灣...

報導稱川普「重刑犯」惹議 TaiwanPlus將提檢討報告

公視負責經營的TaiwanPlus日前處理美國大選新聞時，提及總統候選人川普是被定罪的重刑犯引發爭議。公視發布聲明表示影...

石破茂連任日本首相 決選擊敗最大在野黨魁野田佳彥

日本47NEWS報導，日本政府11日首相指名選舉結果出爐，自民黨總裁石破茂在決選投票中打敗最大在野黨黨魁野田佳彥，確定連任首相。石破在決選投票中以221票擊敗野田的160票，順利連任。 石破新內閣預計今晚出爐，由於在眾議院選舉中遭遇重大失敗，新內閣成為少數執政黨內閣，預料將面臨更加嚴峻的政權營運挑戰。

宗教不動產審認 劉世芳盼年底逾千家申請

內政部今天舉辦「宗教團體以自然人名義登記不動產審認交流共識營」，內政部長劉世芳表示，盼能讓承辦人員有所依循、審認標準更趨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。