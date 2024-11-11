電商平台消費增 卓榮泰：輔導業者提升資安

行政院長卓榮泰今天說，民眾在電商平台消費日益增加，請數發部持續輔導電商提升資安防護；另外，卓榮泰特別關心青少年透過電商平台購買新興毒品狀況，他說，政府必須從電商平台溯源管理，從源頭加強阻絕。

行政院晚間發布新聞稿表示，卓榮泰今天主持治安會報。卓榮泰致詞強調，政府相當重視治安會報，依據內政部警政署統計，平均每日詐騙金額約新台幣3至4億元，其中又以投資詐騙為大宗，嚴重影響社會治安及金融秩序。年關將至，親人團聚、經濟活動頻繁，極易成為詐騙案件多發時期，必須持續有效、徹底打擊犯罪，才能確保社會安定，使民眾安心。

對於數位發展部報告「輔導電商業者強化個資保護及資安防護之作為」，卓榮泰指出，民眾在電商平台消費日益增加，業者需持續精進個資保護及資安防護，以面對日新月異的駭客攻擊手法或詐騙手段。

卓榮泰請數發部持續輔導電商業者遵循法治規範，並建立事前安全防護、事中緊急應變及事後改善回復等機制，以協助企業提升自身資安防護量能。部分網路平台業者分屬經濟部、交通部及衛福部等目的事業主管機關所轄，請相關機關善盡管理及督導職責，共同營造良好的網路使用環境。

另外，行政院治安會報今天也討論到新興毒品議題，為防止依托咪酯等新興毒品危害擴大，將研議依托咪酯自第三級毒品列為第二級毒品，以期更有效遏止與全面防範。

與會人士會後表示，卓榮泰特別關心青少年透過電商平台購買這類新興毒品的狀況，政府必須從電商平台溯源管理，從源頭加強阻絕。

數發部在會中提到，各部會發現販賣違禁品的電商後，就會通報數發部，而數發部除通知電商下架外，若是一頁式廣告，數發部便會透過中華電信、遠傳電信等業者，採取停止解析的方式，降低觸及率，減少違禁品廣告接觸到青少年的機會。過去例如蘇丹紅、偽冒車牌等案例，在經過經濟部通知後，電商平台也都會配合主管機關下架。

台灣高等檢察署在會中補充，對於違禁品的相關廣告查緝，檢警都會加強巡邏、強化查緝，並且通知主管機關即時下架。

卓榮泰強調，依托咪酯對於民眾已產生非常嚴重影響，各部會應該適時對外說明查緝及遏止情形，讓電商平台業者有所警惕，並積極配合主管機關執行下架。