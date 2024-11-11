內政部慶地政節 15人獲地政貢獻獎

今天是地政節，內政部次長董建宏表示，感謝所有地政人員辛勞付出，內政部也致力各項土地政策精進。會中頒獎給15位地政貢獻獎獲獎者，以及地政業務執行績效績優獎的縣市，期勉創造優質服務。

內政部透過新聞稿指出，今天舉辦地政節慶祝大會，同時頒獎表揚績優地政機關及人員。董建宏表示，感謝所有地政人員辛勞付出，期勉未來秉持「AI地政、測繪未來」的專業精神迎接挑戰，創造更公平、透明、優質的地政服務。

董建宏說明，內政部致力各項土地政策精進，像是積極透過整體開發取得用地，協助興辦平價且優質社會住宅。為保障租屋族權益，修正租屋電費計收標準，8月起委託法扶基金會提供免費租屋法律諮詢，並公布各大專院校及行政區的實際租金統計資訊，提供民眾租屋參考。

董建宏解釋，在不動產交易管理部分，持續進行預售屋聯合稽查，有效遏止不肖業者不動產炒作等重大違規，保障消費者權益。為防詐騙，積極推廣地籍異動即時通服務，透過簡訊或電子郵件即時通知民眾產權異動，保護所有權人產權安全。

董建宏提到，另推動國家底圖三維化及AI測繪技術，對於強化地政數位韌性及創新應用也有顯著成效，各界應用數值地形模型（DTM）資料高達144萬幅，並已測製發行111幅符合國際標準的電子航行圖（ENC）提供各國船舶使用，彰顯國家主權及海洋權益。

董建宏談及，今年有15位獲地政貢獻獎，在產官學界貢獻地政專業，包括內政部地政司前司長王銘正，任內積極推動土地徵收制度修正、實價登錄資料開放應用及地籍清理作業。桃園市政府地政局科長吳宏霖，推動航空城計畫重大建設，創建多元安置措施。

董建宏表示，國家住都中心執行長柯茂榮、兆基管理顧問公司董事長李建成，不動產仲介公會全聯會前理事長張世芳，戮力投入社宅包租代管及租金補貼等重要政策，都是政府實現居住正義不可或缺的砥柱。

董建宏指出，地政業務執行績效績優獎部分，直轄市組由新北市、台北市及桃園市政府獲獎；縣市組由新竹市、彰化縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣政府獲獎。