宗教不動產審認 劉世芳盼年底逾千家申請
內政部今天舉辦「宗教團體以自然人名義登記不動產審認交流共識營」，內政部長劉世芳表示，盼能讓承辦人員有所依循、審認標準更趨一致。目前已有832家宗教團體提出申請，盼年底可逾1000家。
內政部透過新聞稿表示，為凝聚地方政府推動宗教團體不動產審認作業的共識，內政部今天舉辦「宗教團體以自然人名義登記不動產審認交流共識營」，邀各地方政府宗教業務承辦人員參與交流及分享。
劉世芳說明，感謝地方政府一直以來對於宗教團體輔導服務事務的支持與協助，期待透過共識營，精進業務經驗，並強化審認作業方向的共識，保障宗教團體的權益。
劉世芳指出，「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」從民國111年6月8日公布施行，並在今年8月7日修正，將申請期限由2年延長為4年，也就是到115年6月9日為止，透過延長申請期間讓條例發揮最大效益，保障宗教團體借名登記的不動產。
劉世芳提到，希望各地方政府協助、積極推廣不動產權屬審認作業，促使符合條例規定的宗教團體提出申請，以簡便的行政作業程序，免去日後不動產爭議衍生的司法爭訟。
劉世芳解釋，為持續推動宗教團體借名登記不動產的審認，9月已辦理4場座談會，其中宗教團體多半有各地方政府審認標準不一致的疑問。為齊一認定基礎，特別辦理共識營，使承辦人員輔導宗教團體申請案件時能有所依循，讓審認標準更趨一致，避免各縣市做法不一。
劉世芳強調，目前已提出不動產審認申請的宗教團體有832家，期盼截至今年底可達到1000家以上。另外，呼籲地方與中央攜手打擊詐騙，將反詐騙觀念和識詐宣導納入活動中，鼓勵轄內宗教團體一起加入，以降低民眾被詐騙的風險。
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