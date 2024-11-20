全城On Sale！2024台中購物節10/24-12/25盛大登場

2024台中購物節登場，活動期間10月24日至12月25日。 圖／台中市政府新聞局 提供

台中城市行銷邁向國際！2024台中購物節於10月24日重磅登場。此次首創由市長盧秀燕與比利時台北辦事處馬徹處長、新加坡駐台北商務辦事處葉偉傑代表與日本台灣交流協會台北事務所片山和之代表共同推廣台中購物節。今年活動擴大舉辦，不只台中市政府提供獎項，更邀請商家共同推出各式獎項，已有破萬家的商家加入今年優惠行列，歡迎全國民眾12月25日前來台中消費更划算！

台中購物節活動來到第六屆，不管是網路討論聲量、消費登錄金額都是全台NO.1，帶動店家買氣，提振台中市經濟活力。目前台中店家已紛紛推出購物節專屬優惠，全面響應「全城on sale」主題。此次活動優惠內容包括：消費折扣最低5折、滿額贈禮還有百貨獨家加碼滿千折百券，市場及夜市每月加碼抽iPhone手機，更有餐飲業者推出購物節專屬菜單，務必給民眾最超值的優惠組合。除了購物的樂趣，台中豐富的美食文化、遊樂景點都是值得探訪的好選擇，搭配旅宿業者祭出的住宿優惠，台中隨時歡迎大家一起來享受好吃、好玩、好買的購物節慶體驗！

台中市政府表示，台中購物節不只是購物節，更是一個集合消費、娛樂、美食與文化的綜合體驗活動！期待在今年邁出第一步之後，購物節繼續拓展國際行銷，市府和店家一起繼續努力，透過購物節刺激消費買氣，繼續提振台中的整體經濟環境與就業市場發展，讓台中成為更適合百工百業發展幸福城市！活動詳情歡迎關注官網最新消息或粉專。(台中市政府新聞局廣告)

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