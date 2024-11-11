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中國印尼聲明扭曲2758號決議 外交部籲國際反制謬論

中央社／ 台北11日電

中國與印尼聯合聲明稱一中原則在聯大第2758號決議得到確認。外交部今天表達強烈抗議指出，聯大第2758號決議無涉台灣，中國持續惡意扭曲該決議，意圖誤導國際視聽，國際社會應共同反制中國謬論。

印尼總統普拉伯沃展開上任後首次國是訪問，8日抵達北京，9日與中國國家主席習近平會面。

中國人民日報報導，會後中方發布「中華人民共和國和印尼共和國關於推進全面戰略夥伴關係和中印尼命運共同體建設的聯合聲明」，提及「印尼重申一貫堅定奉行一個中國原則，該原則在聯合國大會第2758號決議中得到確認」、「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

對此，外交部下午發布新聞稿表達強烈抗議並嚴厲譴責，並表示這是「不實謬論」。外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未治理台灣，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部強調，聯大第2758號決議並未提及台灣，更與台灣無關，該決議並未反映、也不等同於中國所謂的「一中原則」。對於中國持續惡意扭曲該決議，意圖誤導國際視聽，外交部呼籲國際社會共同反制中國謬論。

外交部指出，台印尼共享民主自由等普世價值，普拉伯沃領導的新政府已於10月就任，外交部期盼與印尼新政府在台印尼雙邊關係友好的基礎上持續深化在經貿、農業及教育等各領域的交流合作，共同為區域和平穩定及繁榮發展作出貢獻。

2758號決議 印尼 外交部

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