中研院攜手歐美日韓 建立中國近代史研究網路

中央研究院近代史研究所長雷祥麟今天表示，中國想主導近代史詮釋權，不希望像以前一樣這麼多人喜歡讀台灣或美國學者作品，中研院希望連結歐美韓日學者，建立近代史研究網路。

雷祥麟舉例說，美國學術單位想與中研院合辦大會，直接在台灣辦，「這樣我們就等於變成近代中國研究史的中心。」

中國國民黨籍立法委員葉元之上午在立法院教育及文化委員會表示，近史所在近代史研究扮演重要角色，228事件、清代史研究也很有成就，但前總統蔡英文上任後，官網資料上就沒什麼與國際、對岸交流紀錄。

他說，不要怕政治干擾，以免詮釋權落在中國手上，接著對國外說成是中國共產黨領導對日抗戰，這不利中華民國。

雷祥麟答詢表示，最近與北京大學歷史系續約，也與日本研究機構簽約；他贊同葉元之觀點，「這也是他們（中國）不願意跟我們交流的原因」，不希望近代史研究受台灣影響。

中研院長廖俊智答詢說，這也是中研院加強國際交流研究原因，近幾年國際上對與台灣在文史、近代史合作研究，「興趣非常高」。

雷祥麟告訴中央社記者，今年與很多韓國學者交流明代、清代以降中國近代史，25、26日將與日本早稻田大學東亞國際關係研究所合辦「冷戰與當代東亞國際政治秩序1950-1989」國際學術研討會。