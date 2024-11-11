青年志工行動競賽開跑 提供獎勵金、國外參訪

教育部青年發展署辦理「青年志工行動競賽表揚計畫」，第2屆競賽即日起開放報名，獲獎者除了可獲得新台幣1至5萬元的獎勵金，還有機會參加國內外參訪共學活動。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵青年投入志願服務，青年發展署辦理「青年志工行動競賽表揚計畫」競賽徵件，透過競賽表揚青年志工團隊及運用單位，第2屆青志獎報名即日起開跑，12月20日中午12時截止，歡迎15至35歲青年團隊及合法立案的青年志工運用單位踴躍提案。

「青志獎」表揚青年參與志願服務，競賽不限單一學校、組織及單位，可跨校、跨單位、跨年齡層，至少6人（含）以上共同組隊，於國內從事教育、環境、科技、健康、文化及社區等服務，並有傑出、具體服務成果，獲選者除了可獲得新台幣1至5萬元不等的獎勵金，還有機會參加國內外參訪共學活動。

青年署表示，青志獎獲獎團隊服務樣態多元，第1屆榮獲高中職組深耕服務獎的「蘭陽青年人文社會工作坊」，串聯宜蘭青年志工蒐集在地社群與故事，出版留青刊物作為教育公益讀本，讓地方事物被看見，希望用青年志工的力量，彌補城鄉教育資源的落差。

另外，榮獲大專院校及社會青年組樂苗新秀獎的「馬戲軍團」，用自身戲曲技藝專業，將台灣傳統文化與西方藝術融合轉化為馬戲表演，至台東偏鄉進行技藝服務；榮獲高中職組績優服務獎的「弘文高中古蹟解說服務隊」，學生於課餘時段接受培訓，運用假日投入台中摘星山莊導覽服務，並自發性維護山莊環境，鼓勵更多學生成為志工。