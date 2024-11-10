大木作技術保存者陳朝洋辭世 文化部頒贈旌揚狀
新北市文化資產保存技術「彬司匠派大木作技術」保存者陳朝洋於10月17日辭世，享壽83歲。文化部主秘陳登欽今天出席告別式，頒贈文化部旌揚狀，由陳朝洋兒子陳世雄代表受贈。
文化部今天發布新聞稿表示，陳朝洋1942年生，人稱ToMo司，2019年經新北市政府公告認定為「彬司匠派大木作技術」保存者。
陳朝洋幼時隨祖父習藝，承襲曾祖父陳應彬一脈留下來的技術，熟悉彬司匠派建築風格，善於假四垂屋頂、結網等技術。近年負責古蹟、歷史建築整修，例如市定古蹟陳德星堂大木落架整修，充分掌握該項保存技術所需相關知識及執行程序。
文化部主任秘書陳登欽表示，陳朝洋對於古蹟、歷史建築等大木作技術保存具有重要貢獻，備受各界崇敬。
陳登欽表示，陳朝洋長年致力於投入「彬司匠派大木作技術」傳承及推廣工作，至今年仍投入文化部文化資產局「大木作技術」傳習計畫，以耄耋之年傳承彬司匠派大木作技術，精神令人感佩，他的辭世將留給世人無限感念。
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