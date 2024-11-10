大木作技術保存者陳朝洋辭世 文化部頒贈旌揚狀

1955年11月10日美國「湧進」劇團在三軍球場演出，以當年的環境，沒有女性表演歌舞的勞軍團，要叫美國大兵哥們喜歡，幾乎不可能的事，但「湧進」劇團，不但到處受到美軍歡迎，我國戰友看後，也一致認為是來台勞軍的劇團中最佳的一個。 這個別具風格的純男性劇團，是由20位美國士兵與一位少校組成的，他們是美國該年度一百餘萬美國陸軍士兵中歌舞表演的優勝者，由美陸軍部把他們組成勞軍團，在美國內外軍事基地巡迴演出。

2024-11-10 09:00