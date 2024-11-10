為野生動物而走 籲積極管理流浪犬貓

「政府應該更積極進行野外調查，並將流浪犬貓列入課本的『外來入侵種』，以減少流浪犬貓！」立法院門口10日舉行第2屆「為野生動物而走」遊行。活動總召吳奕達表示，流浪犬貓對台灣生態的影響已不容忽視，盼政府採取更多積極策略；挺挺動物應援團創辦人劉偉蘋也提醒民眾，不要再餵食流浪犬貓。

現場有數十個野保與動保團體在濟南路上擺攤展示，還有民眾攜帶蛇等寵物到現場。活動開始時就有約上千人參與，民眾高舉各類畫滿台灣保育類，如石虎、穿山甲等動物的旗幟，呼籲政府要更積極因應流浪犬貓問題。跨黨派立委如民進黨立委張雅琳、洪申翰，國民黨張智倫、洪孟楷都到場表態支持。

流浪犬貓是入侵種

吳奕達表示，今年的遊行有3大訴求：



一、精進遊蕩犬貓管理與減量，政府應該檢討《動保法》對飼主的定義，以減少野外餵食。



二、精進生態熱區遊蕩犬隻管理計畫，熱區違規餵食應有罰則，並擴增辦理範圍，讓不在熱區內的珍稀物種，如穿山甲也可以獲得保護。



三、提升國民對野生動物保育與伴侶動物福祉之觀念，將犬貓列入課綱外來入侵種之案例，讓更多人知道相關問題的嚴重性。

「我們不是要製造動保團體（愛貓愛狗）與野保團體對立！」他強調，透過調查與教育，讓更多民眾知道流浪犬貓對野生動物的傷害，能讓更多人集思廣益讓犬貓減少的策略。

劉偉蘋也說，身為動保團體，她也呼籲民眾不要餵食流浪犬貓，因為牠們流浪的狀態已經很慘，餵食只會加強流浪犬貓數量居高不下的惡性循環。

減少浪犬貓無單一解方

劉偉蘋指出，目前是採取結紮與捕捉的策略抑制流浪犬貓，若任意餵食，恐讓來不及結紮的犬貓繼續生，且讓流浪犬貓追車、咬人的狀況無法改善，就動物人道而言，繼續讓流浪動物存在也是不人道的。

師大生科系特聘教授林思民也說，希望政府各部門都要培養生物多樣性、保育相關知識，讓跨部門因應流浪犬貓的行動更順暢。

「希望有更多年輕人參與保育議題！」林思民表示，生物多樣性是國際關注議題，需要政府、非政府組織、原住民與青年不同團體參與。另外，他強調，目前很多政府官員與中小學老師對台灣流浪犬貓的現況並不清楚，希望不只林保署、農業部動保司進行保育，畢竟流浪犬貓減量沒有唯一解方，需要以多元方式因應。

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