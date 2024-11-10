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國父紀念館戶外演「武松打虎」 傳遞保育觀念

中央社／ 台北10日電

國父紀念館啟動大會堂暨周邊設施升級工程，但服務不打烊，9日邀約紙風車劇團戶外演出「武松打虎」，傳遞保育觀念。國父紀念館館長王蘭生說，希望持續讓民眾看見優質演出。

紙風車劇團團長任建誠透過國父紀念館發布的新聞資料表示，民國90年紙風車劇團首次在國父紀念館演出「白蛇傳」，是劇團成立以來第1次累計上萬名觀眾，「這場演出對紙風車來說是很大的鼓勵」。任建誠說，國父紀念館對表演團隊來說是非常重要的展演場地，期待整修之後的新面貌。

王蘭生表示，邀請紙風車劇團進行戶外演出，也與紙風車劇團推動的「紙風車368兒童藝術工程」致力「藝術平權」的理念契合。

今年也是紙風車劇團32歲生日，任建誠表示，為孩子已經演出32年，未來還會繼續下去，每年紙風車368兒童藝術工程預計推出40場，一場一場演下去。

「武松打虎」將傳統故事改編成歌舞劇，加入國劇武功、身段、雜技、飄扇舞等成為舞蹈元素，也將野台戲、布袋戲中出現的「跑馬景」搬上舞臺，傳統與現代音樂融合，劇情以孩子為出發，強調「動物保育觀念」以及「信任」與「關懷」的重要性，現場數千民眾也在週末度過充滿笑聲的午後。

任建誠說，劇中雖然有老虎，卻是1隻可愛的小老虎；雖然說要打老虎，最後卻變成了救老虎，讓原本充滿抱怨和不滿的景陽崗，最後因為武松救虎而變成快樂與喜悅，「我們翻轉傳統印象，要讓孩子在戲劇裡感受更多的想像力」。

白蛇傳 紀念館 紙風車

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