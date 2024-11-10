10縣市避難設施收容倍數 未達標

賴清德總統重視全社會防衛韌性，警政署明年度預算案增「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」五億多元，立法院預算中心認為，應著重備援處所等得以正常運作，才能達到後援計畫辦理目的，但至七月底共十縣市防空疏散避難設施收容倍數未達一點二倍。

該計畫自一一四至一一五年度總經費十三億四千元，其中一一四年度預算案增五億兩千一百六十八萬一千元，用於警察機關各級勤務指揮中心備援處所五千一百○六萬四千元、強化警通訊備援建置三億五千九百九十九萬四千元、強化空襲警報備援一億一千○六十二萬三千元。

立法院預算中心評估報告指出，該計畫辦理目的是為貫徹指揮命令，即時處置各種治安狀況，並維持警報發放任務不中斷，強化空襲警報設備，爭取防空避難時效，確保人民生命安全，應著重備援處所、通訊機制及警報發放系統得以正常運作，才能達到辦理目的。

依防空疏散避難設施建檔作業要點第五點規定，「考量都市人口密集程度與活動人口變化幅度，除直轄市、基隆市、新竹市及嘉義市供需比例以不低於二倍外，其他縣市供需比例以不低於一點二倍為原則。」

警政署統計，至今年七月底各市縣防空疏散避難設施收容倍數，共有十縣市未達收容倍數的一點二倍，依序為宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義縣、台東縣、雲林縣、雲林縣、彰化縣、金門縣、連江縣。

預算中心認為，防空避難時效及系統完備與否，決定在防空疏散避難設施是否足夠，部分縣市卻未達標，為有利完備空襲警報等突發狀況的疏散及避難需求，應改善。