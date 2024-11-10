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聯合報一周大事11/3~11/9
國內
4日：行政院前副院長、台灣金聯董事長施俊吉突遭通知董事長職務遭撤。他表示，合理懷疑去職是因擋人財路。
8日：行政院長卓榮泰到中火視察承諾，二○三四年中火會完全無煤發電，提早完成以氣換煤。
8日：中央一一四年度總預算案，第七度在立院叩關，朝野終達成共識，順利付委審查。
國外
5日：路透報導，馬斯克旗下的SpaceX公司以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外。
5日：美國前總統川普拿下三○一張過半的選舉人票，成為美國第四十七任總統，也是一二七年來首位連任失敗後成功重返白宮的美國總統。
7日：美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議決定降息一碼，為百分之四點五至四點七五。
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