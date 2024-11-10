聯合報一周大事11/3~11/9

1965年11月9日，國立故宮博物院為外雙溪新廈落成典禮預先舉行記者會，向外界報告新館建築及設施情形。落成典禮在1965年11月12日，該院北遷後的首次文物展覽將同時揭幕。故宮博物院於1965年11月10日預展，招待政府首長和文化界人士參觀。

2024-11-09 09:00