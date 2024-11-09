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加媒專訪吳志中 強化與川普新政府合作

中央社／ 台北9日電
外交部政務次長吳志中。聯合報系資料照
外交部政務次長吳志中。聯合報系資料照

外交部政務次長吳志中昨天接受加拿大「環球郵報」專訪，報導於今天刊出。吳志中表示，相信美國總統當選人川普不會將民主台灣拱手讓給中國，美國是台灣最重要的安全夥伴，台灣將持續加強自我防衛。

外交部今天以新聞稿指出，吳志中接受加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）專訪，訪談內容今天以「台灣有信心川普不會拋棄台灣」（Taiwan says it isconfident Trump will not abandon the island）為題刊出。

吳志中表示，川普不會將民主台灣拱手讓給中國，因為台灣居美國尖端半導體晶片供應鏈的重要一環，如果中國將台灣據為己有，不可或缺的尖端晶片供應恐將被切斷；相信川普領導下的美國政府在一旦台海生事時，會採取適當行動以保護美國在印太地區的國家利益。

吳志中指出，如果沒有台灣，川普「讓美國再次偉大」政策恐將受到影響，因為台灣生產全球60%以上的半導體晶片及90%以上的先進晶片，這些晶片為現代電子產品提供動力，是從智慧型手機到汽車、醫療設備等現代技術的核心。

吳志中說明，用於人工智慧（AI）的半導體晶片，台灣更負責全球100%的供應，特別是台積電公司，在生產尖端半導體晶片方面處於世界領先地位。此外，台灣海峽是國際航運樞紐，也承載全球一半的貨輪運輸。

吳志中表示，美國是台灣最重要的安全夥伴，台灣將持續加強自我防衛，並與美國、日本等理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定。

針對外界就中國武力犯台的各種臆測，吳志中應詢表示，台灣採取「Not Today」策略，希望以強化自我防衛及負責任的方式，讓中國國家主席習近平每日醒來時思考，都會覺得「今天不是入侵台灣的日子」。

在台加關係方面，吳志中對加拿大眾議院於6日無異議通過挺台動議案表示感謝，希望加國持續支持民主台灣。該動議指出聯合國大會第2758號決議並未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣在聯合國體系的參與問題，因此加國眾院將繼續支持台灣有意義參與國際組織。

吳志中 外交部 川普 美國

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