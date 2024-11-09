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蒲亭暗示台灣製造衝突 外交部嚴正譴責

中央社／ 台北9日電

外交部今天表示，俄羅斯總統蒲亭日前矮化台灣為中國的一部分，並暗示台灣以「烏克蘭方式」製造衝突，企圖藉此吸引外部支持一事，完全顛倒是非、邏輯錯亂，外交部對此嚴正譴責。

外交部指出，蒲亭（Vladimir Putin）在「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）做出上述發言。

外交部今天發布新聞稿重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣。台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部表示，俄羅斯蒲亭政權對烏克蘭發動侵略戰爭，導致烏國生靈塗炭，烏克蘭為其生存及主權而戰，國際間民主同盟國家對俄國進行制裁及同聲譴責，是捍衛普世價值的體現。台灣長年來面臨中國武力威脅，台灣堅定捍衛生存及主權的努力，也是守護印太地區民主自由價值的戰略最前線。

外交部說明，蒲亭所暗指台灣企圖以烏克蘭方式製造衝突，藉此吸引外部支持，實為顛倒是非，邏輯錯亂。中俄合流持續破壞以規則為基礎的國際秩序，才是世界和平及穩定最嚴重的威脅。

外交部 烏克蘭 蒲亭

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