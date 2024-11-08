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台菲次長級科技會議 決議續辦獎學金計畫促人才鏈結

中央社／ 台北8日電

台灣、菲律賓次長級聯合科技委員會今天在台北登場，國科會表示，會中雙方決議持續辦理「台菲三明治獎學金計畫」，期待藉由延攬菲律賓青年研究人才來台參與研究，建立雙方科研領域的人才鏈結。

第9屆台菲次長級聯合科技委員會今天在台北召開，由國科會副主委陳炳宇、菲律賓科技部次長布恩第亞（Leah J. Buendia）共同主持，檢視台菲雙邊科研合作計畫成果，及討論未來合作方向。

國科會表示，台菲自簽約以來已合作逾15年，2007年起分別在台灣及菲律賓輪流舉辦部長級與次長級年會，今年由台灣主辦。

國科會表示，台菲年會4大主軸包括火山、海洋、颱風、地震（Volcano, Ocean, Typhoon, and Earthquake,VOTE），醫療、農業、人才培訓（Health, Agricultureand Training Initiative, HAT），台菲雙邊研究計畫（Joint Research Program, JRP），及台菲三明治獎學金計畫（Sandwich Scholarship Program, SSP）。

國科會指出，會中也檢視了VOTE第三期4件計畫，及HAT第二期5件計畫的執行進度，邀請計畫執行學者於會中進行簡報；台菲雙邊研究計畫則於會中決議通過2025年執行的5件計畫，並討論下一年度的計畫徵件重點領域及工作時程，藉由雙方學者共同執行研究計畫，強化科研合作關係。

國科會表示，雙方也決議將持續辦理「台菲三明治獎學金計畫」，期待藉由延攬菲律賓青年研究人才來台參與研究，建立雙方科研領域的人才鏈結。

獎學金 菲律賓

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