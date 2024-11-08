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鄭麗君：拚明年上半年推長照3.0 照顧醫療一體化

中央社／ 台北8日電
台灣明年將進入超高齡社會，行政院副院長鄭麗君表示，預計明年上半年推出完整長照3.0計畫。圖／聯合報系資料照片
台灣明年將進入超高齡社會，行政院副院長鄭麗君表示，預計明年上半年推出完整長照3.0計畫。圖／聯合報系資料照片

台灣明年將進入超高齡社會，行政院副院長鄭麗君今天說，預計明年上半年推出完整長照3.0計畫，強化醫療體系與照顧體系的銜接，增加夜間緊急服務、推動在宅醫療及家庭醫師等制度，讓照顧、醫療、社福一體化，並讓照顧者有喘息空間。

根據世界衛生組織（WHO）定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到20%時，就稱為「超高齡社會」，台灣預計明年跨越門檻，也讓長照議題備受關注。總統賴清德推動健康台灣，其中關鍵政策就是「長照3.0」，預計透過持續增加服務據點和內容，同時結合醫療和社會福利，提升對長輩的照顧。

事實上，台灣近3年長照需求服務涵蓋率逐步提升，民國110年56.60%、111年69.51%，到112年已達80.19%，未來4年目標則力拚達標87%。

鄭麗君今天接受中央社專訪時指出，政院長照小組正跨部會研擬長照3.0計畫，不會只追求量化目標，而是期盼將醫療、照顧、社福服務系統化，形成完整照顧體系。

鄭麗君表示，前總統蔡英文推動的長照2.0政策，在服務人數、預算挹注、服務據點數量等都已大幅成長，在社區裡面建構提供居家服務、餐飲服務、健康促進等服務據點；因此，長照3.0將針對家庭負擔較重的中重症照顧，提供多元連續的整體性體系支撐。

為何會重點選擇加強協助中重症民眾的照顧，鄭麗君感性地說，時常看到一些中重症民眾出院回家，但遇到緊急狀況後只能趕緊送醫院急診，後續若面臨更嚴重的失能，進到機構後，若又有緊急狀態，便要再度急診；整個過程下來，對每一個家庭或個人而言，常要處在擔憂沒有照顧好家人的狀態，心理負擔很大。

她表示，當民眾因疾病或年長等因素進入醫療機構治療，等到要離開醫療機構時，無論後續選擇居家照顧或是機構照顧，政府都必須要強化照顧網，而在機構端，長照3.0將補強機構量能、強化機構照顧品質，以及提供機構使用者費用支持。

居家照顧部分，鄭麗君說，長照3.0將推動在宅醫療以及整合銜接家庭醫師的制度，並透過強化長照A（社區整合型服務中）個管機制的銜接，建立完整的出院準備體系，把醫療跟照護服務輸送到家，同時也會增加夜間服務及夜間緊急照顧服務，除協助民眾積極復能，希望讓被照顧者能回到自力生活的狀態，同時減低照顧者的壓力。

鄭麗君指出，過去疫情期間已經催生出醫生到機構服務的作法，目前也有居家醫療的實驗計畫進行中，因此長照3.0關鍵就是如何讓照顧、醫療、社福一體化，讓民眾無論在居家、機構、社區，都能擁有多元連續的服務，能被完整的照顧體系好好接住；而近年來專業照顧人力已有成長，未來就是必須整合、組合人力與服務，並導入智慧科技完善整個照顧系統。

至於長照3.0政策何時推出，鄭麗君表示，目前長照小組委員對政策已有共識，預計明年上半年經社會討論階段後，正式推出完整的長照3.0計畫，期盼長照3.0體系能夠在後年提早上路。

鄭麗君 長照

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