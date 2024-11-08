空頭支票？中火減煤承諾押2032年挨批 台電這樣說

中火二期燃氣環評通過引發爭議，其中環評承諾2032年減煤至900萬噸以下，挨批「空頭支票」。台電董事長曾文生今天說，因為環評通過後，機組興建還有很多程序要走，預計第1部機組上線，減煤到900萬噸以下。

台中市環保局長陳宏益說，中火二期環評承諾，最快減煤時程超過8年，8年後人事已非，無異是「開空頭支票」。中火一期燃氣機組商轉後，燃煤可大幅減半，台中市政府要求近三年中火減煤數量做為環評承諾，也讓環境部環評委員知道中火減煤程度，才能夠追蹤是否落實。

曾文生說，環評承諾牽涉到環評程序，環評委員審查過後，要求台電做具體內容，台電會寫在環說書內，環說書內載明台電的承諾，就是台電要履行的法定義務，所以台電會把例如燃氣機組如何上線、減煤怎麼減，都會轉成文字寫在環說書內。

他認為，剛才卓揆表達的是，這是政府的承諾，但環評有法定程序，所以剛才議員質疑說政府在任的任何官員所講的話，我們會讓它寫在環說書內變成具體的、我們要去履行的義務。

至於台電在二期環評承諾的期程太遠了？曾文生說明，環評通過後，機組興建期程中間還有很多程序要走，因為一期的狀況不是環評通過馬上可以改，台電規畫中火二期燃氣計畫就是2031至2034年分別讓四部機組商轉。

減煤時程落在哪一年？曾文生指出，兩部燃氣機組上線後，台電會視調度狀況，能減就會減，預計2031年二期第一部機組上線，中火就會從1260萬噸煤，減到900萬噸。