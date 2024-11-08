快訊

畢業逾半世紀…老校友首次開同學會 橫跨半個台灣、坐輪椅也要參加

八八會館負責人郭哲敏涉洗錢217億 今5000萬交保重獲自由

賽夏族矮靈祭推手潘秋榮辭世 文化部將頒贈旌揚狀

中央社／ 台北8日電

賽夏族矮靈祭（paSta'ay）推手潘秋榮（itih a 'ataw Sawan）5日辭世，享壽69歲，文化部今天表示，將頒贈旌揚狀予以表彰。

根據文化部發布新聞稿，對於潘秋榮辭世的消息，文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示潘秋榮長年致力保存、傳承賽夏族傳統文化，對於賽夏族文化資產守護，具有重要貢獻。

新聞稿指出，潘秋榮生於1956年，苗栗縣蓬萊村大湳部落賽夏族人，熟悉賽夏族語言、祭典文化、生活習俗，曾任苗栗縣賽夏族民俗文物館館長、苗栗縣縣議員、苗栗縣賽夏族巴斯達隘文化協會的主要幹部，並曾在中央廣播電台擔任主持人、節目企劃10餘年。

90年代原住民運動興起，潘秋榮開始思考原住民族議題、重新認識自己的族群，繼而取得國立政治大學民族學系碩士、中國中央民族大學博士學位後，投入賽夏族文化傳承及推廣工作，著有「台灣原住民的神話與傳說9 賽夏族：巴斯達隘傳說」、「小米貝珠雷女：賽夏族祈天祭研究」等書。

潘秋榮長期推動賽夏族祭儀無形文資登錄及保存工作，在重要民俗「賽夏族paSta'ay（矮靈祭）」、苗栗縣民俗「賽夏族'a'owaz祈天祭」登錄，以及「南庄事件發生場域」登錄為史蹟等過程中，積極協調部落間意見，扮演關鍵角色。

潘秋榮所撰擬「重要民俗賽夏族paSta'ay（矮靈祭）保存維護計畫」，奠定矮靈祭保存維護的短、中、長期發展基礎與方向，並藉由賽夏族paSta'ay矮靈祭及'a'owaz祈天祭的舉辦，執行相關保存維護工作，傳承守護賽夏族文化資產。

文化資產 苗栗縣 賽夏族

延伸閱讀

嘉縣觀光園區駐點員常神隱？ 議員批經常找不到人

苗縣議會總質詢 2民進黨議員表態支持修財劃法

鍾東錦：財劃法不修 苗栗再20年都無法翻身

苗縣賽夏族巴斯達隘祭典14日登場 交通資訊看這裡

相關新聞

開空頭支票？中火減煤承諾押2032年挨批 台電說話了

中火二期燃氣環評通過引發爭議，其中環評承諾2032年減煤至900萬噸以下，挨批「空頭支票」。台電董事長曾文生今天說，因為...

京華城案被約談作證 黃珊珊微笑移送北檢複訊

．京華城案檢廉持續偵辦，今以貪汙治罪條例等案由約談民眾黨立委、時任台北市副市長的黃珊珊作證，黃曾參與京華城案三場便當會，黃中午抵達廉政署訊問數小時，協助釐清相關金流。下午4時許移送北檢複訊。在押被提訊的柯文哲則已訊問整日。

卓榮泰視察中火駁「空頭支票」 台電說話了

中火二期燃氣環評通過，引發爭議，行政院長卓榮泰今視察中火時指出，政府的保證和承諾文字化，這不會是「空頭支票」，盼台電能清...

卓榮泰視察中火 掀藍綠戰火互嗆

中火二期燃氣環評通過，引發爭議，行政院長卓榮泰今視察中火，引發藍綠對峙、互嗆，場面火爆。藍營市議員，訴求「2028年全面...

源興牛、平埔黑豬育成 搶進海內外中高階市場

費時多年，畜試所今天發布公私協力完成的2個民間新品種，前總統李登輝生前推動的「源興牛」，日本、越南已探詢，將量產走高端市...

新機採購被疑「交保護費」？ 華航：選擇最適合機型

路透7日獨家引述業界消息人士報導，華航即將敲定一筆總值約40億美元（約新台幣1300億元）的長途客機訂單。該訂單將由美國波音與歐洲的空中巴士拆分，但購買貨機的訂單尚未定案。 國民黨立委李彥秀質疑，華航在這麼短的時間內，連續向波音購買大型客機，是不是背後有「維繫邦誼」或是「繳保護費」的政治目的，不免引發聯想。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。