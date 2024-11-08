賽夏族矮靈祭推手潘秋榮辭世 文化部將頒贈旌揚狀

路透7日獨家引述業界消息人士報導，華航即將敲定一筆總值約40億美元（約新台幣1300億元）的長途客機訂單。該訂單將由美國波音與歐洲的空中巴士拆分，但購買貨機的訂單尚未定案。 國民黨立委李彥秀質疑，華航在這麼短的時間內，連續向波音購買大型客機，是不是背後有「維繫邦誼」或是「繳保護費」的政治目的，不免引發聯想。

2024-11-08 12:19