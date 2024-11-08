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卓榮泰視察中火駁「空頭支票」 台電說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行政院長卓榮泰舉起手稿表示，盼台電清楚告知2025到2034年每年減煤減汙量。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰舉起手稿表示，盼台電清楚告知2025到2034年每年減煤減汙量。記者趙容萱／攝影

中火二期燃氣環評通過，引發爭議，行政院長卓榮泰今視察中火時指出，政府的保證和承諾文字化，這不會是「空頭支票」，盼台電能清楚公布中火2025到2034年減煤、減汙數字。台電表示，上一部燃煤機組就減300萬噸，這是明確承諾，台電會做到。

卓榮泰說，每一個人在這裡生活，跟經過這裡交通、看到這幾根煙囪，都會形成生理和心理壓力，他當然清楚、了解，我們還是履行政府之前講的「一氣換一煤、增一氣就減一煤」，只是沒有政治工作者可以去指揮環評委員，環評委員做出6部燃煤機組改為緊急備用，我們感謝、尊重。

卓榮泰強調，政府的保證和承諾文字化，這不會是空頭支票，是政府給的保證、承諾，心理準備，也盼在場的台中市副市長黃國榮回去如實報告給市長盧秀燕，能夠在市府做好所有因應，與我們配合。

卓榮泰還舉起手稿表示，這是他這二天所寫，從2025到2034年，每年該做什麼都把它標示起來，盼台電也能這麼做，每年該減多少煤、改善多少空汙，都能清清楚楚、完完整整地告訴大家，給市長、議員、里長、市民一分，給所有國人知道，台電要做到這一點，我們對台電才有充分的信心。

台電董事長曾文生說，中火全部轉成燃氣，要在2034年以前完成，台電會全力以赴，盼盡快完成。中火減煤作法，就是第一部燃氣機組上來，就會依序減煤300萬噸，我們有四部機組，以中火現在的燃煤量是1200萬噸，只要上線一部機組，就會減300萬噸，這是一個明確的承諾，台電一定會做到。

曾文生說明，對於卓榮泰特別要求台電，第一部機組商轉就是2031年，以後在2032年台電正式檢討，要留下多少備用機組，也滾動檢討所有的用電狀況，如果能夠減煤就盡量減煤。正式向環境部報告台電檢討的結果，來做環評結果的變更。

台電董事長曾文生受訪。記者趙容萱／攝影
台電董事長曾文生受訪。記者趙容萱／攝影

中火 卓榮泰 台電

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